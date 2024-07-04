小巴外勞司機｜第二輪申請批849個配額　涉467小巴及228客車司機

小巴及客車運輸業輸入勞工計劃第二輪申請結果出爐，運輸署指，今日（4日）已向所有申請人發信通知申請結果，期間共接獲129宗申請，涉及1,473個勞工配額，其後4宗有申請被撤回，經審核後已批出其餘125宗申請，涉及849個配額，包括467個小巴司機、228個客車司機及154個跨境直通巴士司機。



▼1月17日 第一輪外勞司機在近日投入服務▼



運輸署稱，經運輸及物流局、勞工處和運輸署代表組成的跨部門聯絡小組審核後，全部125宗申請均被確認為合資格申請，運輸署署長決定批准該125宗申請，但由於合資格的申請配額數量多於在第二輪可發放的配額總數，故按比例放發共849個剩餘配額予合資格的申請人。

七宗申請不符本地及外勞比例要求 配額被下調

獲批849個配額中，467個為公共小巴司機、228個是本地客車司機，另有154個為跨境直通巴士司機。當中有七宗申請由於未能符合全職本地員工與輸入勞工比例的要求，其合資格的申請配額數量須作出相應下調。

運輸業輸入外勞第二輪申請，運輸署批出849個配額（資料圖片）

運輸署發言人指，約8成首輪申請的輸入勞工已抵港，並在取得相關駕駛執照及完成路線培訓後陸續投入駕駛工作，期望第二輪的輸入勞工盡快到港接受培訓，以考取相關駕駛執照及投入工作，進一步紓緩行業人手短缺問題。

計劃在保障本地勞工就業的前提下，適度容許公共小巴或客車行業申請輸入司機，配額上限為1,700個。首輪申請已於去年9月批出共969個配額，當中118個配額因申請人在6個月後仍未使用，並已撥至第二輪作分配。