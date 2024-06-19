院舍外勞｜政府擬分三年增8000配額　工會稱震驚：本地員工感不安

勞工及福利局局長孫玉菡在社交平台撰文，就院舍人手問題，建議將院舍輸入護理員特別計劃限額，由現時的7000個上調至1.5萬個，並由今年第三季起，分三年分批分配8000個新配額予院舍。



有工會發聯合聲明指，對外勞名額暴增感到非常震驚，並指現職本地員工同樣感到十分不安，續批評政府未有支持本地就業，現時建議更會為本地工人帶來極大的威脅和傷害，要求當局減少護理員的輸入配額，並保持津助院舍護理員以本地僱員為主的基礎。



勞聯轄下的健康服務從業員協會、及陪護服務從業員協會今日（19日）發出聯合聲明，表示對外勞名額暴增感到非常震驚，並指現職本地員工同樣感到十分不安。

工會表示，現時業界的護理員職位共約1.8萬個，就業人數則有約1.5萬人，其中約4000名屬特別計劃輸入的外勞，如限額大增，現存2000至3000的空缺，不止會在短期內被外勞取代，也會改變津助院舍護理員以本地僱員為主的行業結構，長期會導致津院護理員的職位被外地勞工取替。

據工會指，津助院舍二級個人護理員起薪點現為每月15,560元，頂薪點可達每月22,725元，在整筆撥款下，津貼院舍以政府薪級表第八點，即21,875元就照顧員薪酬申請撥款。惟在特別計劃下，津院卻可以工資中位數14,820元進行招聘，工會認為，將會令工作條件較好的津院均出現依賴外地勞工的情況。

工會批評，政府未有支持本地就業，現時建議更會為本地工人帶來極大的威脅和傷害，做法不可取，也質疑政府是否有意吸引及培養本地人才入行。

工會要求當局減少護理員的輸入配額，並保持津院護理員以本地僱員為主的基礎，而津院也應該以2021年個人照顧員平均入職薪金19,000元進行本地招聘，以保障本地就業市場的平衡和公平性。

勞工及福利局局長孫玉菡昨日（19日）在社交平台撰文，就院舍人手問題，建議院舍輸入護理員特別計劃，由今年第三季起額外提供8000個新配額，並在三年內分批分配予院舍：第一年3000個、第二年3000個，以及第三年2000個，意味整個院舍輸入護理員特別計劃限額將上調至1.5萬個。