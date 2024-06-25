荃新天地月底直播歐洲足球盛事16強賽事　奧海城七一辦劍擊體驗

信和集團今（25日）宣布旗下商場為慶祝特區成立27周年，本月30日至7月2日一連三日長假期，推出「7.1假日狂賞」，包括派發現金券、獨家餐飲及購物優惠、美食現金券、劍擊體驗、歐洲足球盛事16強精選直播及音樂分享會。



電子消費滿710元送100元現金券 會員泊車獲美食現金券值100元

活動期間，市民只要在信和集團旗下的屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心或帝國中心，以電子方式消費滿710元，可換領一張100元現金券。

S⁺ REWARDS會員於信和集團旗下屯門市廣場、奧海城、荃新天地及中港城泊車，毋須任何消費，即可獲贈兩張港幣50元、合共價值港幣100元美食現金券。

近100個獨家餐飲購物優惠

顧客於信和集團旗下商場指定食肆或零售商戶消費滿指定金額，或購買指定產品，可享71折優惠。商户包括金子半之助、永年士多、Boatat Foods Market、The WHOO、SOFINA、Yves Rocher、OTO、萊特維健、Comvita等。

精選餐飲及購物商戶優惠。（信和集團提供）

商場另有其他優惠，詳情已上載至S+ REWARDS手機應用程式「7.1假日狂賞」頁面 (部分精選優惠請參閱附件)。

荃新天地歐洲足球盛事16強精選直播

荃新天地於本月29日一連兩日的深夜，在2期中庭直播Now TV 歐洲足球盛事16強精選賽事。顧客若於荃新天地消費滿HK$300，或憑3個S⁺ REWARDS會員點數，就可於指定賽事時播放時，換領飲品一罐及零食套裝一份。

歐洲足球盛事16強精選指定賽事日期及時間。（信和集團提供）

奧海城劍擊體驗 劍擊比賽及服裝試穿

為祝賀劍擊隊於早前國際劍擊聯會花劍世界盃比賽上奪得金牌，加上奧運將至，信和旗下奧海城將與香港精英劍會合作，於7月1日中午12時至晚上7時，在2期地下中庭舉辦「劍擊體驗」。

劍擊運動員將會即場示範重劍、花劍和佩劍劍擊比賽，並會有現場專業旁述講解。S⁺ REWARDS 會員更可憑點數參加「劍擊體驗工作坊」，由香港及匈牙利教練教授基本技巧，參與模擬劍擊比賽，及試穿劍擊服裝拍照。

屯門市廣場「柏斯音樂小明星音樂分享會」

屯門市廣場會於7月1 日下午1時至2時半，在1樓中央廣場舉行「柏斯音樂小明星音樂分享會」。音樂會由兒童演出，將會以鋼琴、流行鼓、長笛等樂器演奏古典及流行樂曲。