盛事經濟｜下半年逾百盛事　江玉歡憂盛事疲勞　學者倡聚焦定位

政府昨日（21日）公布下半年盛事項目列表，當中提出會舉辦逾百盛事。立法會議員江玉歡今日（22日）認為，已不想爭辯活動是否屬盛事，但認為太多盛事反而令到失焦，令市民現盛事疲勞，「如何綻放光芒才是重點，唔係為咗做活動而做活動。」她續以伊斯坦堡及維也納為例，分別以歷史及文化吸引旅客，認為並非一定要有盛事，只要製訂好香港的印象亦可吸引人來港。



恒生大學市場學系助理教授鄺家麒亦認為，太多盛事會令人花多眼亂，會予人感覺非精品或失去吸引力，故倡思考如何聚焦及定位活動。



江玉歡。（資料圖片／盧翊銘攝）

行政長官李家超早前出席行政會議前見記者時表示，今年全年的盛事項目將由先前約150項增加至約210項，料吸引170萬旅客人次參與。

「如何綻放光芒才是重點」

立法會議員江玉歡在港台《千禧年代》中指出，現時舉辦太多盛事反而令到失焦，令市民現盛事疲勞，「如何綻放光芒才是重點，唔係為咗做活動而做活動。」她續以伊斯坦堡及維也納為例，指前者以歷史吸引旅客，後者則以咖啡及音樂吸引旅客，故並非一定要有盛事吸引旅客，只要製訂好香港的印象亦可吸引人來港。

江玉歡又指，曾有市民曾向她反映「個個活動係盛事就唔係盛事啦」，並指如辦盛事亦可以參考悉尼，有三星期的盛事周，又或者可以參考蘇格蘭在2023年舉辦調查，了解市民認為甚麼才是盛事。

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學者：研究如何聚焦及定位活動

鄺家麒在同一節目中則同樣指出，太多盛事會令人花多眼亂，會予人感覺非精品或失去吸引力，故倡思考如何聚焦及定位活動。他又指，大型會議對商家有吸引力，吸引商務性旅客可能更加適合香港國際金融中心地位，認為加強購物天堂、美食天堂的角色，比起發掘新的特色較有效吸引旅客。