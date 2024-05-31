世界女排聯賽獲「M」品牌　吳守基：提升港國際體育盛事之都地位

撰文：吳美松
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FIVB世界女排聯賽將在6月重臨香港，大型體育活動事務委員會已向FIVB世界女排聯賽頒授「M」品牌認可。委員會主席吳守基今日（31日）表示，聯賽展示香港舉辦世界級體育賽事的實力，推動體育發展，亦為香港增添活力和姿采，吸引更多海外旅客訪港，提升香港作為國際體育盛事之都的地位。

世界女排聯賽香港站今日舉行記者會。（趙子晉攝）

吳守基又表示，香港成功爭取繼續舉辦世界女排聯賽，屆時將有八支女子國家隊勁旅對陣，包括巴西、保加利亞、中國、多米尼加共和國、德國、波蘭、泰國及土耳其，相信他們將把握最後機會爭取巴黎奧運入場券，並將為球迷們呈現一場難忘的排球盛宴，同時展現香港的活力和熱情。

中國女排今年將再度在紅館獻技。（資料圖片／張倩儀攝）

中國、土耳其、巴西、波蘭、多明尼加共和國、德國、泰國、保加利亞8支世界勁旅，將在6月11至16日於紅磡體育館獻技。女子排球的巴黎奧運資格積分周期至6月中，香港站將是截數前最後一站，中國女排仍未取得奧運入場券，相信會爭取在香港站奪得入場資格。

世界女排聯賽香港站

地點：紅磡香港體育館

日期：2024年6月11至6月16日

票價：150港元至1400港元不等

售票平台：城市電腦售票網（4月30日發售）

參賽隊伍：中國、土耳其、巴西、波蘭、多明尼加共和國、德國、泰國、保加利亞

世界女排聯賽香港站賽程

6月11日（星期二）

下午5：00　德國 對 多明尼加共和國

晚上8：30　保加利亞 對 中國

6月12日（星期三）

下午5：00　土耳其 對 泰國

晚上8：30　巴西 對 波蘭

6月13日（星期四）

下午1：30　保加利亞 對 泰國

下午5：00　德國 對 巴西

晚上8：30　多明尼加共和國 對 土耳其

6月14日（星期五）

下午1：30　保加利亞 對 巴西

下午5：00　多明尼加共和國 對 波蘭

晚上8：30　中國 對 德國

6月15日（星期六）

下午1：30　多明尼加共和國 對 保加利亞

下午5：00　波蘭 對 泰國

晚上8：30　中國 對 土耳其

6月16日（星期日）

下午1：30　德國 對 泰國

下午5：00　土耳其 對 巴西

晚上8：30　中國 對 波蘭

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