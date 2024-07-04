港大經管學院學歷造假　警拘兩雙程證女行使虛假文書　一人已提堂

港大經管學學院被揭發有碩士生以假學歷入學，院長兼經濟學講座教授蔡洪濱證實，至今發現大約30多名學生提交假學歷文件，涉案的學生全為中國人。



警方發言人今日（4日）表示，分別在上月及昨日（3日）拘捕兩名年齡分別為24歲及34歲的內地女子，涉嫌「行使虛假文書」，前者已提堂。該兩名女子持雙程證，於出、入境時被捕。



警方發言人今晚回覆查詢表示，西區警區重案組第二隊進一步調查後，先後在6月22日及7月3日，拘捕兩名年齡分別為24歲及34歲的內地女子，涉嫌「行使虛假文書」。

上述24歲被捕女子已被暫控一項「行使虛假文書」罪，案件並已於6月24日在東區裁判法院提堂，案件押後至8月20再訊；前述34歲被捕女子，則現正被警方扣留調查。

發言人表示，該兩名女子持雙程證，於出、入境時被捕。

港大經管學學院院長兼經濟學講座教授蔡洪濱，接受內地《財新網》訪問，表示校方今年5月全院徹查，要求所有在讀的碩士重迎提交本科學歷認證、成績單材料等。至今發現大約30多名學生提交假學歷入學，經警方調查後，涉案的學生全為中國人，料最終或涉80至100名學生。他指，一份「保錄取」合同收費至少是50萬，即單計經管學院，涉及4000至5000萬中介費。