支聯會案　官稱傾向中文審訊　鄒幸彤質疑一官曾接觸受保護資料

已解散的支聯會及其前主席李卓人、前副主席何俊仁和鄒幸彤，涉違《港區國安法》，被控煽動顛覆國家政權罪。案件今(19日)於高等法院進行案件管理聆訊，法官透露，傾向以中文審訊，料需時70天。此外，鄒幸彤指，其中一名法官黎婉姫或曾接觸「公眾利益豁免權（PII）」保護的資料。法官李運騰著鄒若想申請黎官避席，需提供書面理據並作正式申請，並把案件押後至4月24日作第二次案件管理聆訊



四名被告分別支聯會、前主席李卓人(67歲)、前副主席何俊仁(72歲)和鄒幸彤(39歲)，同被控一項煽動顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

支聯會案被告。(詳看下圖)

屬國安法案件會優先處理

法官李運騰庭上表示，預計審訊舉證需時40天，舉證後將押後約一個星期，讓控辯雙方撰寫結案陳詞，並預期口頭的結案陳詞難以在兩、三天內完成。連同押後的時間，舉證和結案陳詞預計需時70天。李官又指，傾向審訊以中文進行，同時明白公眾關注案件，加上本案是《國安法》的案件，會優先處理。

鄒透露會找海外教授撰寫報告

鄒幸彤早前申請保釋時，透露將會在審訊時傳召海外專家，講及中國憲法和法律制度。未有律師代表的鄒今庭上指，將有一份專家報告，該報告由海外教授撰寫，不懂中文。經商議後，控方指可以把鄒的專家報告翻譯，再交予辯方。李官遂指示與訟各方呈交其報告和回應，而鄒則不遲於11月5月，就控方的報告作回應。李官亦指，本案難以在12月前開審，但是否可以在本案開審，則需視乎情況。

鄒稱會申請海外證人視像作供

鄒庭上又指，將有5、6名身處海外的證人，會申請以視像作供，包括該名海外教授，預計審訊時其教授將身處美國。

鄒幸彤質疑其中一名法官黎婉姬，在處理另一案件時，曾處理與支聯會有關的保護資料。(資料圖片)

指黎官曾審理支聯會拒交資料上訴案

此外，鄒幸彤指其中一名法官黎婉姫，早前審理支聯會拒交資料上訴案，當中涉及警方對支聯會的調查，得知調查中受「公眾利益豁免權（PII）」保護的資料，鄒則未能得知該些資料。李官則指，若鄒需申請黎官避席，需作正式申請和提供書面理據。

案件編號：HCCC155/2022