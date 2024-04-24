支聯會案　排期6月處理換法官申請　預料不能今年內開審

已解散的支聯會及其前主席李卓人、前副主席何俊仁和鄒幸彤，涉違《港區國安法》，被控煽動顛覆國家政權罪。案件今(24日)於高等法院進行第二次案件管理聆訊。鄒早前指法官黎婉姫曾審理支聯會拒交資料上訴案，閱覽過一些被告未能得知的資料，故申請黎官避席。法官李運騰今將該換官申請，排期於6月24日進行，待申請完成再排期進行第三次案件管理聆訊。李官庭上亦透露，相信案件不能在今年內開審。



四名被告分別支聯會、前主席李卓人(67歲)、前副主席何俊仁(72歲)和鄒幸彤(39歲)，同被控一項煽動顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

支聯會案被告。(詳看下圖)

鄒幸彤申保釋被拒 須繼續還押

鄒幸彤於上一次案件管理聆訊中，指出審理本案的其中一名法官黎婉姫，早前審理支聯會拒交資料上訴案，當中涉及警方對支聯會的調查，得知調查中受「公眾利益豁免權（PII）」保護的資料，鄒則未能得知該些資料，故申請黎官就本案避席。法官李運騰今將該換官申請，排期至6月24日處理，並待申請完成再排期進行第三次案件管理聆訊。

鄒另指出，控方至今仍未回應其就本案控罪詳情的疑問，稱此將影響其在海外專家證人口供方面的準備。李官聞言，不論本案最終由那一位法官處理，相信亦非能今年內開審，此議題今暫不處理。

另鄒今有保釋申請但遭拒絕，須繼續還押候訊。

案件編號：HCCC155/2022