支聯會案｜鄒幸彤申毋須答辯被拒　官指證據足以審訊　下周再提訊

已解散的支聯會及其3名骨幹成員，被指違返《港區國安法》，被控以煽動顛覆國家政權罪，該會的副主席鄒幸彤認為控罪有明顯漏洞，要求作初級偵訊，要求裁定她毋須就控罪答辯，署理主任裁判官香淑嫻聽取陳詷後，今(9日)在西九龍法院裁決，並認為控方有足夠證據將案件交付高等法院審訊，拒絕鄒的申請，把案件押後至9月14日作提訊日。



4被告包括：支聯會、李卓人（64歲，工會幹事）、何俊仁（69歲，律師）、鄒幸彤（37歲，律師），被控於2020年7月1日至2021年9月8日，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段，旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權。只有鄒幸彤要求進行初級偵訊。

鄒的代表律師在申請時爭議，控方未有指出被告煽動他人作出以武力顛覆的非法行為，亦未有指出被告煽動他人作何等非法行為；而支聯會的五大綱領，屬人權法保障下行使的言論自由，其內容是提倡保障政治及公民權利，並非旨在推翻國內制度和破壞國內政權機關；故認為控方證據不足以構成表面證據。

案件編號：WKCC3632/2021