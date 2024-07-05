大成小學風波｜新校董會首開會5小時　未能扭轉辦學團體停辦決定

辦學團體孔教學院決定停辦大成小學，引起校長及部分校董不滿，批評決定未經校董會討論,，育局早前委任8人加入法團校董會。新校董會今日（5日）傍晚6時首次召開會議，辦學團體校董劉嘉華在開會前表示，今日將會討論停辦事宜，期望孔教學院可以解釋整件事的情況，強調相關持份者有知情權。



會議長達約5小時，校董會代言人、教育局委任校董張勇邦會後表示，是次會議主要是讓辦學團體，正式通知法團校董會停辦決定，會上大家討論了停辦的背景、學校將來的發展，不存在「轉軚。



校董：難料會議會否通過任何決定

孔教學院大成小學上月宣布停辦後，今日首次招開新校董會會議。下午5時半，多個校董開始陸續到場。劉嘉華在開會前表示，今日校董會將會討論停辦事宜，難以估計今日開會的結果。他表示，期望辦學團體可以解釋整件事的情況，強調相關持份者有知情權，「我哋希望大家有好嘅溝通，好嘅溝通前提係釋出善意，將相關資訊講俾大家聽。」

他又提到，學校為政府資助學校，就算辦學團體在財政上有困難，亦無需投入任何資源，「希望今晚可以同校監了解多啲，佢停辦最核心問題，真正原因係咩。」他又提到，難以預料今日會否有任何決定，但大家今日開始有溝通，知道對方的訴求，形容今日為「好嘅開始」。

對於辦學團體指，4月已通知校董停辦，劉嘉華回應指，該時在「非正式」場合提出與其他學校合作，當時劉嘉華亦回應指，「咁重大決定應該喺校董會傾，同埋要多啲資訊。」

新校董張勇邦：間中有激烈 大家都為學生着想

會議至晚上10時許結束。校監湯偉倫會後被問到會否轉為私校時，湯偉倫回應指，為其中一個解決方案。他並公布由教育局委任的校董、退休小學校長張勇邦任代言人。

張勇邦表示，是次會議主要是讓辦學團體，正式通知法團校董會其決定，他指會上大家討論了停辦的背景、學校將來的發展；會上大家非常坦誠，間中有激烈的競辯，「但係真理愈辯愈明，好開心最後能就具體、實際情況作決定。」

被問到是否擔心校方與辦學團體的分歧無法解決時，張勇邦表示，大家用不同的觀點與角度去看事件，但大家都是為學生着想。對於停辦，他稱不存在「轉軚」，因為條例列明由辦學團體決定辦學與否，明白各持份者的無奈。

校長及部份校董不滿停辦 教育局批「管理失效」委8校董

孔教學院大成小學停辦的決定，早前引起校長及部份校董不滿，聯署要求辦團撤回停辦計劃，並召開記者會申訴，有校董批評辦團「親手殺死自己親生仔」。教育局形容學校「管理失效」，委任8人加入法團校董會，數目與辦團人數相同，校董總人數增至23人。

新校董包括資助小學校長會名譽主席張勇邦、曾處理興德風波的教育局九龍區首席教育主任鄭國仁、調查李東海小學教師墮樓事件的律師楊世文。