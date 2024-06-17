大成小學停辦｜孔教學院稱4月已交代　暫未落實任何合作建議

孔教學院於6月15日宣布，辦學61年、位於黃大仙的孔教學院大成小學將在2026/27學年起停辦。其法團校董會四名校董今日（17日）舉行記者會，並作聯署回應，指辦學團體決定未經校董會討論，又指不解對方為何在無外在壓力下決定停辦。



孔教學院今晚發聲明，重申已於今年4月，由校監湯偉倫作代表向多名校董，包括校長潘淑嫻交代停辦決定，並指示停收⼩⼀⽣及插班⽣。學院也指，有數間教育團體主動提出合作建議，惟⽬前仍未落實任何決定，而院長湯恩佳一直掌握並知悉⼤成⼩學的發展⽅向，包括停辦決定。



學院在聲明也表示，⽬前隔空對話的情況絕不理想，冀盡快讓辦學團體與家長及教職員會⾯，並以學⽣福祉為⾸，理性溝通，未來將集中精⼒處理停辦的善後⼯作，暫不再公開回應。



▼6月17日 孔教學院大成小學法團校董會▼



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孔教學院在聲明中指，學院曾於本月初兩次約⾒法團校董會成員，聽取校監於會上詳細解釋停辦的決定，並就⽀援⽅案進⾏交流，又稱早在4月，由校監湯偉倫作代表，向五位辦學團體校董、一位替代校董、一位獨立校董，以及當然校董、即校長潘淑嫻，交代停辦決定，湯偉倫當時已清楚指⽰停收⼩⼀⽣及插班⽣，指今日校董會記者會上的說法與事實不符。

聲明又提到，自⼤成⼩學去年被「派0班」後，有數間教育團體主動接觸孔教學院，提出合作建議，學院⼀直保持開放態度，⽬前仍未落實任何決定。而院長湯恩佳也一直掌握並知悉⼤成⼩學的發展⽅向，包括⽀持⼤成⼩學明年停收⼩⼀學⽣、2026/27學年結束營辦的決定，並全權授權由校監湯偉倫處理具體事宜。

黃大仙孔教學院大成小學六名校董6月17日舉行記者會，反對辦學團體自行宣布學校停辦。（廖雁雄攝）

學院續指，辦學團體有權決定學校停辦，決定經深思熟慮，並非倉促，也樂意就⽀援學生的⽅案聽取各持份者意⾒。

就早前舉辦的家長會，學院也重申曾兩度遭受阻攔，續懇請校長以學⽣福祉為⾸，盡快讓辦學團體與家長及教職員會⾯，直接向他們講解決定，並提供協助。

孔教學院在聲明最後指，明⽩停辦決定會為⼤成⼩學家長及教職員帶來影響，又指⽬前隔空對話的情況絕不理想，期望各持分者均以學⽣福祉為⾸，理性溝通。學院也將集中精⼒處理停辦的善後⼯作，暫不再公開回應。