猴痘｜再增源頭不明個案　47歲男確診潛伏期內曾在港有高風險接觸

衞生防護中心今日（23日）公布一宗猴痘確診個案，涉及一名過往健康良好的47歲男病人。他於7月1日開始出疹，於三日後向衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診，同日到廣華醫院急症室求醫並入院。病人情況穩定，正被安排轉往瑪嘉烈醫院。



確診病人正被安排轉往瑪嘉烈醫院。（資料圖片／楊嘉朗攝）

衞生防護中心公布，正調查一宗猴痘確診個案，涉及一名過往健康良好的47歲男病人。他於7月1日開始出疹，於三日後向衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診，同日到廣華醫院急症室求醫並入院。病人情況穩定，正被安排轉往瑪嘉烈醫院。

初步調查顯示，病人於潛伏期內曾在香港有高風險接觸，沒有外遊紀錄，暫未發現與香港早前其他猴痘個案有流行病學關連。中心正繼續流行病學調查，並會將個案通報世界衞生組織。

衞生防護中心呼籲，高風險目標群組人士接種猴痘疫苗，可減低感染機會或感染後出現較嚴重病徵，又建議若出現猴痘的症狀，包括皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等，或懷疑受感染人士，應立即求醫並接受治療。

中心已設立猴痘電話熱線（2125 2373），逢周一至五（公眾假期除外）上午9時至下午5時運作。若懷疑或憂慮與確診者有高風險接觸，尤其是男男性接觸者，或曾與陌生人發生性行為，可致電查詢及獲取相關建議。