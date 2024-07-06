IB放榜｜男拔狀元赴英讀政治　回港與否未定：喺香港18年放低好難

IB國際文憑考試今日（6日）放榜，拔萃男書院今年共誕生4位狀元、7位榜眼和17位探花，11名受訪的狀元和榜眼中，有3位選擇到英國和美國升學，其他則選擇留港就讀。



有狀元稱，國際間出現太多亂象，就此啟發其對國際議題的興趣，決定遠赴英國劍橋大學讀歷史與政治，希望可研究不同國家政府可如何有更多共同點合作，解決民生問題。他表示尚在考慮未來發展方向，有意從政或投身傳媒等，亦在思考留港還是是海外發展，「喺香港18年，要我放低係好難」，認為自己仍有熱誠改善香港的問題。



拔萃男書院今屆IB考試放榜誕生4名狀元（滿分45分）、7名榜眼（44分）和17名探花（43分）。（黃浩謙攝）

因21年初美國國會大廈衝突 啟發民族主義思考

狀元邵宇軒將遠赴英國劍橋大學讀歷史與政治，他表示，對國際議題感興趣，2021年初發生的美國國會大廈衝突啟發其對民族主義和宗教衝突的思考，「見到團體政治最惡嘅一面」，更令他明白理性的重要性，希望能在大學研究更多政府或國際組織如何除了在經濟利益上，尋求更多其他共同點，一同解決民生問題。

狀元邵宇軒希望將來在國際組織間可有發展機會，但同時覺服務香港社會絕對有其意義，表示會認真考慮將來發展路向。（黃浩謙攝）

談及香港現時團體的發聲權，他認為自己尚需時間研究，但稱香港尚有不少可個人發表的途徑；至於被問及在英國讀書時將如何向同學介紹香港歷史和政治，他指自己會「以事論事，理據為重」。

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雖中學主研究國際事務 但在香港成長覺難放低

對於畢業後的發展方向，邵同學認為有不同可能性，他分享自己中四開始就在學生雜誌撰寫時事評論，因此對做傳媒感興趣，同時都有考慮從政等出路。他亦指，仍在思考未來究竟是留港還是在海外發展，覺兩個地方都有其意義，雖然在中學多研究國際議題，但他覺「喺香港18年，要我放低係好難」，指自己仍有熱誠改善香港的問題。

另有狀元黃元熙將在港大和倫敦大學學院讀法律，希望可在英國學習更多有關人工智能的法律案例。（黃浩謙攝）

另有狀元望研究人工智能和法律的應用

另一狀元黃元熙選擇入讀香港大學和倫敦大學學院的法學士雙學位課程，他表示，主要想研究如何將法律和科技結合，以改善香港的法律制度，尤其是人工智能科技可如何應對法律問題。他認為香港在這方面的案例不多，望可在英國研究到更多案例。

榜眼梁峯朗雖擅長理科，但大學仍選讀法律，望可突破自己、全人發展。（黃浩謙攝）

榜眼覺自己是「理科人」 但想突破自己揀讀法律

榜眼梁峯朗同樣將入讀港大和倫敦大學學院合辦的法學士課程，他覺得自己是「理科人」，但認為法律和理科有不少共通點，如一樣需要邏輯思維和批判性，「希望讀law係對自己嘅一個突破，唔好局限自己嘅能力喺一方面，可以全人發展。」

另一榜眼孫偉洛選擇到賓夕法尼亞大學讀電腦科學，因覺美國大學有較多資源，然後再回港發展。（黃浩謙攝）

狀元黃程晞指IB試題外洩影響其應考心情，覺「有啲唔公平」。（黃浩謙攝）

IB跨時區作弊 有狀元指當作意外 以平常心應對

今年IB試題在網上外洩，亞洲時區較其他時區快，令其他時區可「跨時區作弊」，黃程晞認為事件有影響其心情，「有啲唔公平」，但仍有努力去考試。而邵宇軒則將事件當作意外，用平常心應考，又指「當你準備充足，失誤愈細，意外對你嘅影響都唔會太大。」