正生停辦｜直擊最後一天　校舍女生宿舍傳詩歌聲　一名女工獨留守

擁26年歷史的基督教正生書院今日（7日）後正式結束，校監崔康常日前表示已遣散員工以及校內11名學生，只剩下一名已成年而未離開的女學生。記者今早登島入校，發現校舍已無人煙，但仍有不少生活痕跡。



而位於校舍另一則的女生宿舍，一度有懷疑仍留守的女工表示「可唔可以唔好再騷擾我哋！」不過就未有回應任何提問。



正生書院發現校舍已無人煙，但仍有不少生活痕跡。（廖雁雄攝）

+ 7

正生書院位於大嶼山芝麻灣半島，今日所見，校內所有物品仍然安置於校內，上鎖有序放好，沒有被帶走的痕跡；校舍內只剩下兩隻相信是由正生所飼養的唐狗看門。

而在2022年啟用、樓高3層的新校舍裝潢不見有太大破損，仍舊新簇，但亦人去樓空。至於鄰近的男生宿舍，未見有任何人，只剩下床架、床單等簡單物件。

+ 7

記者又曾到位於另一則的女生宿舍門外，發現內裡傳出人聲以及唱頌詩歌的聲音。現場記者一度問及如何看待正生突然倒閉、為何仍然留守等問題，但未得到任何回應。

惟在一段時間後，一名女工現身指：「可唔可以唔好再騷擾我哋！」便返回宿舍不再回應。

記者又曾到位於另一則的女生宿舍門外，發現內裡傳出人聲以及唱頌詩歌的聲音。（廖雁雄攝）

正生會創立於1985，初期主要協助青少年、成年濫藥人仕戒毒。正生後於1998年創立正生書院，屬私立中學，專門為染上毒癮、行為有偏差的學生提供正規教育。

正生後於1998年創立正生書院，屬私立中學，專門為染上毒癮、行為有偏差的學生提供正規教育。（郭梓謙攝）