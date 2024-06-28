正生書院最後歲月｜校監登島一度受阻　畢業生風波中備考磨練意志

基督教正生會1月被警方指控涉嫌詐騙、轉移資金到海外，創辦人林希聖、正生書院校長陳兆焯遭通緝，正生會改組董事會再爆爭議，港府以「姑息養奸」等嚴厲措辭回應。

正生書院26年歷史將於7月7日畫上句號。湯家誠是最受影響的應屆DSE畢業生之一，他感恩老師在無糧出的情況下，仍陪伴學生完成考試。《香港01》記者與家誠及校監崔康常重返芝麻灣，記錄正生書院的最後歲月。不過崔康常一度被禁上船，正生的爭議，未登島已浮面。



正生書院校監兼董事崔康常，在長洲準備登上正生號船，進入芝麻灣的正生書院，一度被女同工阻攔。他最終能登島與部份學生見面。（梁鵬威攝）

插曲

6月24日（星期一）早上9點半，《香港01》及部份傳媒記者，與正生書院畢業生湯家誠，以及校監兼校董崔康常相約在長洲碼頭，準備登船乘前往位於大嶼山芝麻灣半島的正生書院。

正當崔康常準備上船之際，一名正生會女同工阻撓，表示這是正生會的船，但崔已辭任董事，要待正生會行政總裁李國基決定是否讓他登船。雙方爭辯正生會與書院的關係、船的歸屬權等。

「一個校監去幫學生轉校，都無權？這是一個什麼樣的世界呢？」崔康常無奈嘆道。當時在場的正生書院老師和其他同工，亦嘗試理論，崔康常、家誠和記者最終上船。

早上近10點，船泊碼頭，四名正生書院男學生前後排成一線，搬運抵岸的一袋袋物資。有學生衝充滿朝氣地向崔康常打招呼：「早晨崔校監！」。

正生號船每日從長洲搭載老師和物資到芝麻灣，正生書院的學生要負責搬運。（梁鵬威攝）

蟲鳴依舊 卻無熱鬧

6月炎夏，校外蟲鳴流水依舊；校內的景象，卻已非昔日般熱鬧。從正門踏入校舍，一張大白板映入眼簾，塗鴉與文字散亂地穿插其中，顯示的日期仍停留在前一天，下方記錄了「村內人數5」。

視線再往左移，便看到一張顯眼的紙，寫着某位學生的諾言——「承諾2026或以後才離開⋯⋯」

正生書院的告示板有記錄村內人數，從原本的30多人，變成5人。（梁鵬威攝）

禁見

正生書院大部份學生已經找到學校，剩餘不足十名學生基本有着落，有些正等待面試。崔康常與幾位男生討論轉校的詳情，即場做中英文模擬面試。

他原本已與一位女生家長聯絡，希望與學生討論轉校問題，但最後無法見到學生。他說有負責女生宿舍的同工，不認同他的身份，因此被禁見，盡是無奈。

正生書院多數學生已轉校，剩餘的學生準備面試新學校，校監崔康常即場與學生做模擬面試。（梁鵬威攝）

不斷

崔康常早年已擔任正生書院校董，2009年書院希望遷往梅窩校舍，以及澄清《壹週刊》報道正生會內地和日本投資、賬目混亂時，崔康常有與創辦人兼時任校監林希聖、校長陳兆焯一同見記者解話。

今年1月18日，警方公布正生會案件，表示拘捕四名董事，並通緝林希聖、陳兆焯及前董事陳友志。擔任正生書院董事多年的校監崔康常，在3月連同多人擔任母公司正生會的董事，希望能解決資金、賬目等問題。

2009年8月19日，正生會、正生書院召開記者會，回應周刊關於內地和日本投資的報道。左起：正生會創辦人林希聖、書院校董崔康常、校董賀國強、校長陳兆焯。（中通社圖片）

緊張

崔康常說，警方行動後，與林希聖、陳兆焯的關係並不緊張，二人感謝更感謝他的幫忙，但開完董事會後，林希聖一方推翻會議紀錄，雙方關係開始緊張。6月正生會向外公布，正生書院將於7月7日停止運作，崔不滿這個決定無諮詢董事會，批評支持林希聖一方的董事黑箱作業，因而辭職，但仍然留任正生書院董事兼校監，協助學生，「正生會已與我無關，我已經退出了，書院結束了校監一定要下台，所以希望盡這段時間，幫到學生幾多就幾多。」

崔康常曾任中學校長，是恒生大學升格前恒生管理學院的創校校長，現任自資院校宏恩基督教學院的校長。身為校監並非參與學校日常管理和運作，但崔康常道出對正生書院的感情：「正生在島中很獨特，老師做好榜樣犧牲自己，不是高高在上，而是與學生同行，令學生感動，這種愛心是難找到的。」

在正生書院任教12年的老師劉文偉（右），自3月起欠薪，他表示會守護學生到最後。（何頴賢攝）

守護

在正生書院任教12年的老師劉文偉說，尚有六名恆常當值的同事，大家自3月起欠薪至今。他當年受書院的理念感動，自願降薪加入，與學生同食同睡。他說沒有任何人因為無糧出而放棄學生，每位同工都入場工作、上堂、當更，沒有不合作運動，「完全大家是忠於信仰、忠於學生，想守護他們到最後。」

2024年1月，正生會董事被拘捕通緝、正生書院陷入危機時，中六學生家誠正備考DSE。為戒除賭癮，他在正生生活四年，想不到成為最後畢業生。（梁鵬威攝）

最後一屆

正生風波中，最受影響的一眾學生，當時正在準備DSE考試家誠，亦因為書院的停運而成為最後一屆畢業生。家誠還記得，風波驟起那晚，一大批警察進入書院，翌日有記者來訪，直至拿起報紙，詢問老師，始知事件緣由。

正生書院校長陳兆焯，以往與學生打成一片，但他現正被警方通緝，陪中六學生衝刺DSE的承諾已成空。（資料圖片 / 葉家豪攝）

落空

「一收到這個消息，老師們都彈起身，不敢相信這種事會發生。」他憶述，去年10月，同學們隨校長往日本旅行、參與馬拉松，事後校長說數月後會回校探訪他們，而最後一次見林希聖，則在一年半前。他說早知道林希聖決定移民美國，他以前與同學常有交流，但之後回校次數漸疏，通常在每月的家長日回校。

家誠不評論誰是誰非，「我和陳校長的關係都不錯，我覺得校長創立這個機構到現在，真的幫助了很多人，包括我自己。」但對於一同校長與考生衝刺DSE的約定落空，他亦難掩失落。

正生書院的學生要輪流為所有師生煮食，現在廚房變得冷清。（梁鵬威攝）

奉獻

當時家誠身負巨大壓力，擔心書院突然停辦，令中六學生要轉校讀多一年書才能考DSE，不過大部份老師在無糧出的情況下依然留校，更有同工自掏腰包維持豐富伙食，他亦與其他一起同學互相扶持，每日齊禱告互勉。「如果那段時間沒有老師，我們中六的同學可能考不到試，分分鐘要複讀多一年。很多老師說過，我們考完DSE之後就會離開。」

正生書院昔日很熱鬧，但到停止運作前兩周，只剩下寥寥數名學生。以往這個鐘一敲響，就是集合或警報。（梁鵬威攝）

憶

書院建於芝麻灣半島，四面環翠，屋頂以鐵皮鐵枝搭建，地板痕迹斑駁。離校一個多月後，家誠回到校舍，環境依舊，只是熱鬧不再。家誠記得剛進入書院時，有大約30名學生，可如今僅剩數名，而老師亦減不少，「真的靜了很多。」

戒

正生書院從原本的戒毒學校，到後來收不同需要的學生，戒賭、戒網癮、矯正行為。入正生至少要讀兩年，早上上堂，下午可以學泥水、船務、剪髮、射箭，煮食、清潔、從碼頭搬運物資也是學生輪班負責。學生不能用電話，但可以在老師看管下上網做功課，男女同學一齊上堂，但不准拍拖，家長每個月可以探訪一次。

正生書院申請遷往梅窩遭遇居民反對，政府批准在芝麻灣原址擴建，新校舍最終於2022年啟用。（梁鵬威攝）

新校舍

家誠由9歲開始賭錢，16歲入讀書院戒除毒癮，居住了約四年。他帶記者走訪書院的不同設施。

第一站是於2022年啟用的白色新校舍正生書院下徑中心。無論課室地板或露台，每塊地磚，皆是家誠與泥水班的同學耗時半年鋪設的。中心設有廚房，每逢家長日、節慶或大型活動，家誠與同學們都會在這親手為家人煮食。

正生書院新校舍的廚房平日並不使用，有大型活動才會用來煮食，宴請嘉賓。（梁鵬威攝）

睡房

離開中心，向左行上一段階級，便來到男生宿舍。宿舍以石磚砌成外牆，設三間房，包括可容八人的中房和三四人的細房。因為保安需要，每間房都有老師入住，晚上要鎖門。

同學如要小便，則要到細房使用尿桶，若夜間大解，就要喚醒老師開門鎖。家誠說，他若肚子痛，都會忍到翌日天亮。

一張三眼仔圖案的布簾從其中一扇玻璃窗內垂下，簾布後是家誠曾經的床位，為營造一個舒適「睡房」的感覺。

逃

宿舍旁邊有條通往梅窩的林徑，家誠說曾有學生曾經試圖沿路逃離，除非體格健壯，否則一般行一小時至半途便難以繼續，或藏在樹中。林路複雜，即使有人綁絲帶，也難以看懂去路。

正生書院位於大嶼山芝麻灣，山路與大嶼山相通，曾有學生嘗試出逃但失敗。（梁鵬威攝）

冰凍

沖涼房算是正生的「地標」，全因正生書院的學生，在寒冷的冬天都要用山水沖凍水涼以磨練意志。「冬天時愈等愈凍，一淋水，整個人冰凍、僵硬了。」

家誠說，即使天冷，男生無論師生，亦無熱水可用；女生在氣溫攝氏15度以下則有三勺熱水。所謂「勺」是經學生改造、切割出倒水口的豉油桶。

爆肌

以前下午4點，就是男生的健身時間，鐵皮下的簡陋禮堂，會變成露天健身室，器材全是自製，引體上升、80公斤的硬拉（dead lift）對家誠來說似是小菜一碟。禮堂也會改建成射箭場，以往不少學生都拿過好成績。

「埋位安靜」

在正生書院，男女同學之間嚴禁拍拖，不過家誠曾偷偷「傳紙仔」給課室裏的一位女生，結果被校方發現連續受罰「埋位安靜」三個月。受罰期間，他只能坐在自己的位置，除了上廁所、吃飯，而其餘時間抄寫聖經，並禁止與其他人說話或活動，否則會被加罰。

正生書院有嚴格校規，入住需要簽署守則。守則以正生會抬頭，有指宿舍歸正生會、班房歸正生書院，令兩者權屬、賬目引起爭議。（勞顯亮攝）

謙卑

回顧在書院的數年，從每日禱告、早午晚讀金句，到冬天沖凍水澡、在酷暑蚊叮中除草，再到接船、泥水等勞動工作。家誠表示，島上種種鍛煉、老師的教誨、信仰，讓他由最初的驕傲好勝，學會了謙卑，「我過往賭錢，常有好勝心，什麼都去搏、去試，甚至去騙人，以為自己好聰明，其實所謂聰明都是來自於不知。」

「嗚……」碼頭岸邊的船傳來鳴笛聲，是時候離開書院了，家誠也說大概已再無機會登島。面對未來前路，他已有計劃，DSE未放榜已估計分數未必夠直升大學，因此打算修讀運動科學或紀律管理相關的副學士課程。他希望藉着在正生書院的經受磨練的經歷幫助他人，「以人傳人，以心傳心。」

家誠重遊正生書院後登船離開，他無料到會成為最後一屆畢業生，但大抵也知道，以後再無機會返校。（梁鵬威攝）

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