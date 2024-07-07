充氣奇蹟｜批評聲中周日大受歡迎　小朋友跳彈床、大人打卡

中環海濱夏日盛事戶外AI藝術裝置「充氣奇蹟」被設計靈感原創者Joanna批評非常醜陋，要求停止展覽，但被主辦方拒絕。今日（7日）為展出第三日，適逢周日，在批評聲中，有不少家長帶同小朋友前往玩「跳彈床」，也有大人打卡，有市民玩了逾一個小時仍未夠。



有市民在園內遊覽了一圈，指充氣意大利比薩斜塔「像雪糕筒」，目前擺位太密「唔好睇」，主辦方應該「尊重設計師」停辦活動；但也有人認為，雖然靈感來源者指裝置效果不如理想，但也沒必要停辦。



7月7日為中環海濱夏日盛事戶外AI藝術裝置「充氣奇蹟」展出第三日，有不少家長帶同小朋友前往玩「跳彈床」。（夏家朗攝）

+ 5

中環海濱夏日盛事活動舉行第三日（7日），烈日當空，但仍有一眾市民就算暴曬都過來遊玩打卡。五大「充氣奇蹟」之中，充氣彈床英國巨型石像最受歡迎，很多小朋友在上彈跳，亦有不少成人共同嬉玩。智利復活節島摩艾石像以及法國凱旋門比較多人在前打卡拍照。

活動中亦有舞蹈嘉年華，攤位唱歌等，非常熱鬧。

7月7日為中環海濱夏日盛事戶外AI藝術裝置「充氣奇蹟」展出第三日，有不少家長帶同小朋友前往玩「跳彈床」。（夏家朗攝）

有知曉「靈感來源者要求停辦」一事的黃先生表示，他今日帶同家人來觀看女兒的舞蹈嘉年華。他表示，主辦方應該「尊重設計師」停辦活動，目前的裝置對設計師作可能會造成不好的影響。

另一市民何先生在園內遊覽了一圈，他表示意大利比薩斜塔「像雪糕筒」，「比例不好」；又認為原創的裝置是擺在很大的一片草地上，目前擺位太密，「唔好睇」，而且應該擺在不同的區域，給其他區市民觀賞。他指之前東九龍白色花海似喪事已引起詬病，對主辦方依然使用白色表示不理解。

7月7日為中環海濱夏日盛事戶外AI藝術裝置「充氣奇蹟」展出第三日，有不少家長帶同小朋友前往玩「跳彈床」。（夏家朗攝）

但市民徐小姐卻認為裝置與周圍的環境很適配，海邊，高樓，白色的充氣裝置，相當融合，覺得用其他顏色效果可能不好。雖然靈感來源者認為裝置效果不如理想，但也沒必要停辦。她的小朋友最愛充氣彈床，她和一家大小在這已經玩了一個多小時了。