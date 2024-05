機電、消防、市建泄資料屬同雲端系統　消息：多部門用承建商軟件

近日接連有政府部門發生資料外泄事故,私隱專員署今日(14日)公布,早前出現外泄的機電工程署、消防處及市區重建局,均使用的網上平台ArcGIS Online,事故涉及登入密碼或權限設定失效,令資料在毋須登入下可以瀏覽,個人資料私隱專員公署已展開調查。



消息指,ArcGIS Online的開發公司為Esri China (Hong Kong) Limited,Esri是一間地理信息系統公司,同時提供雲端伺服器平台,不少政府部門會同時選用兩項服務。資料顯示,地政總署、規劃署、土木工程拓展署及政府資訊科技總監辦公室等,都有採購Esri的服務,當中資科辦合約高達32億元。



