機電、消防、市建泄資料屬同雲端系統　消息：多部門用承建商軟件

近日接連有政府部門發生資料外泄事故，私隱專員署今日（14日）公布，早前出現外泄的機電工程署、消防處及市區重建局，均使用的網上平台ArcGIS Online，事故涉及登入密碼或權限設定失效，令資料在毋須登入下可以瀏覽，個人資料私隱專員公署已展開調查。



消息指，ArcGIS Online的開發公司為Esri China (Hong Kong) Limited，Esri是一間地理信息系統公司，同時提供雲端伺服器平台，不少政府部門會同時選用兩項服務。資料顯示，地政總署、規劃署、土木工程拓展署及政府資訊科技總監辦公室等，都有採購Esri的服務，當中資科辦合約高達32億元。



黑客・網絡攻擊・入侵電腦（示意圖）FILE PHOTO: A man holds a laptop computer as cyber code is projected on him in this illustration picture taken on May 13, 2017. REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo

私隱專員公署公布，從最近接獲不同機構，包括機電署、消防處及市建局的資料外洩事故通報中，注意到三宗事故的個人資料，均存放於網上平台ArcGIS Online，而資料外洩事故涉及登入密碼及/或權限設定失效，令該平台的資料可在毋須以帳戶及/或密碼登入特定頁面的情況下被瀏覽，私隱署已依據既定程序展開調查。

私隱署調查 籲公私營機構檢視

私隱署呼籲，曾將資料特別是個人資料，上載到雲端平台的用戶，包括公私營機構，應定期檢視相關平台的登入密碼及/或權限設定是否有效，確保資訊安全。如檢視後發現登入密碼及/或權限設定失效而導致個人資料有機會外洩，應盡快通知受影響資料當事人，並向公署作出通報。

香港個人資料私隱專員公署。（資料圖片）

消息：涉事雲端由Esri開發 多機構部門採用地理系統

消息人士指，ArcGIS Online是由地理資訊系統公司Esri China (Hong Kong) Limited（環硏中國(香港)有限公司）開發，由於本港缺乏地理系統服務的供應商，因此多個政府部門及公營機構，均會選用涉事服務供應商。

消息透露，涉事服務供應商同時提供雲端伺服器平台，而最近多宗資料外泄事故便與雲端服務有關，由於其伺服器突然失去密碼的保護，以致有潛在的外泄風險，因此即使市建局的資料不確定是否已外泄，亦要向公眾交待，「唔係駭客攻擊，只係資料喺互聯網冇咗保護。」

消息估計，恐怕更多政府部門或公營機構亦牽涉在內，例如必須採用地理信息系統服務部門或機構等。

資科辦批出32億元合約 承辦商提供資訊服務

根據政府物流署採購系統，近年至少4個政府部門向Esri 批出合約，當中政府資訊科技總監辦公室2022年批出合約，為政府各部門提供資訊科技專業服務，為期48個月，涉及32.6億元；地政總署有8個項目，動輒過百萬元，最貴涉及1336萬元；規劃署有4個項目，約400萬至600萬元；消防處亦有一項700萬元合約，提供實時交通訊息。

《香港01》今日下午電郵至Esri中國（香港）查詢，並以WhatsApp向其創辦人兼主席、互聯網專業協會榮譽會長鄧淑明查詢，暫未有回應。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片／夏家朗攝）

方保僑促盡快調查 一次過公布受影響部門

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，若資料外洩事故涉及登入密碼或權限設定失效，有可能是涉事供應商的員工錯手修改權限，或是涉事的雲端伺服器平台曾經轉移，期間更動了權限，但需要私隱專員公署調查才可確實。

方保僑又引述資科辦的指引指，公共資料切忌存放在第三方平台，因此近日多個相關部門已違反指引。他期望政府可盡快調查，一次過披露所有受影響的部門及公營機構，讓市民得以寬心。「每三日整一單嘢都唔好睇啦。」