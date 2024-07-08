女總督察涉大鬧醫院　高級警司到場遭扯高條褲　即叫女警拉開被告

女總督察涉休班期間在醫院醉酒鬧事案，今（8日）在沙田法院續審，高級警司陳少鳴作供。他稱當日接報指有女總督察疑企圖自殺，遂到達現場，他為免影響其他病人，遂與被告到會客室镭談，惟被告途中突然扯他的褲頭至褲袋的中間位置，令他：「成條褲扯高咗，扯起咗。」。高級警司原打算「刴佢隻手」，但又擔心力道大，遂指示在場女警拉開被告的手。警司又承認，認識被告約20年，被告駐守元朗區時是其下屬。



被告葉文儀（53歲）被票控於2023年10月22日，上午6時25分至7時42分，在沙田香港中文大學醫院7樓，醉酒時在公眾地方行為不檢。

女被告葉文儀我律師團隊一同離開法院。(朱棨新攝)

高級警司陳少鳴稱當日到場了解，遭被告葉文儀扯高條褲。(警聲照片)

見被告與警員爭執並有肢體接觸

高級警司陳少鳴供稱，於案發日清晨5時許，收到電話指有一名女總督察疑企圖自殺。他遂於6時45分到中大醫院，當時被告和警員在走廊位置爭拗，亦有肢體接觸。

陳形容成條褲扯起咗

其後，各人前往醫院的會客室，當時被告由兩名女警陪同，陳尾隨她們。惟前往會客室途中，他突起感到有人抽起其牛仔褲後方的褲頭，他遂望向該位置，發現被告突然扯著褲頭至褲袋的中間位置，令他「成條褲扯高咗，扯起咗」。陳原本打算「刴佢隻手」，但又擔心力道大，遂改為指示女警拉開被告的手。

被告投訴下級警以下犯上

被告被帶入會客室後，仍然情緒激動，拒透露是否曾飲酒，強調她在私人病房做任何事，不需向陳交代。陳著被告冷靜，建議她自行返家休息。她之後可回來，由院方決定是否再讓她進入醫院。惟被告答非所問，又投訴現場的下級警員以下犯上。

女被告葉文儀的母親，當時是中大醫院的病人。

被告稱有潔癖想用私人廁所

被告及後表示要上廁所，陳考慮被告疑企圖自殺，亦有指控她襲擊她住院的母親，遂不准被告進入母親病房的私人廁所，並要由女警陪同。被告拒絕，並自稱有潔癖，其母病房內的私人廁所較整潔。陳之後讓步，容許被告使用該私人廁所，但仍需有女警陪同。被告一度同意，之後又情緒激動，質疑為何不可以自己上廁所。

稱只屬少少肢體接觸未算襲警

辯方大狀戴偉奧指，陳在口供中指褲袋遭被告拉扯，指他庭上改變說法，陳解釋只是表達問題。辯方又問，有否拘捕被告涉襲警。陳說被告曾把現場警員弄跌，但她沒有因涉襲警被捕。陳承認，襲警較醉酒時在公眾地方行為不檢嚴重，但陳說：「少少肢體接觸未算襲擊我哋。」他又補充，被告被帶上警車時掙扎，她和警員都跌倒，陳問其中一名女警為何會倒地，該女警自稱不小心和他人無關，因此未有以因襲警而拘捕被告。

裁判官問陳，案發前是否認識被告，陳稱認識被告20多年，被告在2015至2016年在元朗刑事調查隊時，是他的下屬。

案件編號：STS 1358/ 2024