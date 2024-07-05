女總督察涉酒後大鬧醫院　女警指被告情緒起伏　見警司即捉住其褲

女總督察涉醉酒大鬧中大醫院案今（5日）續審，當日在現場的女警長供稱，被告當日衝入其母的病房並反鎖房門，護士用鑰匙開門，疑被告曾毆打母親。女警長便跟著入房，聞到房內充滿酒氣，並見被告用手緊握其母手臂，又捂著她的嘴不讓其母說話。後來一名高級警司到場並請被告到會客室調查，被告突然捉住警司的褲大吵大鬧，最後要警員把她拉開。女警長指，被告情緒起伏大，時而平靜，時而低頭抹眼淚，時而大笑。



女被告葉文儀被指案發當天在中大醫院大吵大鬧。(凌子淇攝)

被告葉文儀與她的律師團隊一同離開法院。(凌子淇攝)

接報有人企圖自殺到醫院調查

女警長曾穎心供稱，2022年10月22日凌晨4時許，她接報需處理一宗企圖自殺案，她約於一小時後到中大醫院，並見到被告葉文儀(53歲)。曾指當時天氣較冷，曾把葉帶上衝鋒車調查，留意到葉身上有酒氣，眼有紅絲，手袋內有兩罐啤酒，葉情緒低落，時而說話，時而沈默，時而低頭，時而擰頭偷笑。

葉母想說話遭葉捂蓋嘴巴

曾見葉情緒不穩，加上有人報稱葉想自殺，遂與另一女警於凌晨5時45分，陪葉返回葉母入住的醫院病房。她們達到病房樓層的護士台，葉突然衝入其母的病房並反鎖房門。護士指葉曾經毆打母親，擔心葉會再次傷害其母，遂用鑰匙打開病房房門。曾入病房後聞到酒味，房內只有廁所燈開著，葉坐在葉母床邊，用雙手捉住葉母的手。葉母想與警員說話，葉即用手捂蓋其母的嘴，不讓她說話。

曾見葉用手緊握母親手臂

曾即狀吩咐另一女警留在房，她則向護士調查葉涉嫌毆打的事件。約15分鐘後，房內的女警指葉在房喝酒，曾返回房內，見葉情緒激動，用手緊握葉母手臂。曾著葉不要傷害母親，葉沒有理會，曾便把葉帶到走廊，葉情緒慢慢平復。

葉見警司即捉其褲大吵大鬧

高級警司陳少鳴約於早上6時45分到場，曾指葉態度不合作，不時走來走去，又不斷迴避問題。陳邀請葉到會客室調查，葉走到會客室期間，突然捉住陳的褲子。曾形容：「當時佢喺度大吵大鬧，唔肯放手。」曾口頭警告葉不果，遂與同僚拉開葉的手，把她帶到會議室。

中大醫院的女護士疑被告葉文儀企圖自殺而報警。

葉情緒起伏有時唔出聲有時喺度笑

曾指葉在會客室初時表現平靜，後來又再情緒起伏，曾說：「有時就唔出聲，有時就自己喺度講嘢，有時就耷低頭抹眼淚，有時見到佢喺度笑。」其後葉要求上廁所，曾與同僚陪她，葉走出會議室後突然停下，表示不想有人陪她如廁。不久後，在場警員以隨身攝錄機拍下了案發經過。

曾稱已多次向葉解釋扣查原因

辯方大律師戴偉奧盤問時，多次提到曾案發時沒有宣布拘捕葉，或向她施行口頭警誡，警員沒權扣留她逾兩小時。曾解釋因有護士報指葉襲擊其母親，故她展開調查，只想帶葉到安全地方，亦希望能保障葉母安全。她與同僚已多次向葉解釋扣查她的原因，葉仍重複追問。

辯方質疑曾當日欺負葉

辯方又質疑，曾不讓葉自行上廁所是要欺負她。曾否認，並解釋當時葉情緒不穩，時而大笑，時而呼叫圍觀的醫護人員，擔心她或會傷害自己，又或者會折返其母病房，才陪她上廁所，且葉的行為影響醫護工作和病人休息。

被告葉文儀（53歲）被票控於2023年10月22日，上午6時25分至7時42分，在沙田香港中文大學醫院7樓，醉酒時在公眾地方行為不檢。

案件編號：STS 1358/ 2024