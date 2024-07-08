網約車・拆局｜兩大關鍵懸而未決　研究一年再議　議員：少少拖

運輸及物流局今日（8日）提交規管網約車平台研究，社會原期望政府可為的士與網約車之爭一槌定音，但研究最終未有明確表態站邊，只稱會加強打擊白牌車，並須花一年時間調查乘客需求，研為網約車平台發牌，是否修例罰平台及會否向現行白牌網約車發牌或增發私家車出租許可證兩大關鍵，均沒有着墨，意味的士與網約車之間或需再打個「延長戰」。



立法會議員張欣宇表示，研究「冇咩驚喜」、「冇鮮明表態」，甚至用一年時間研究「有少少拖」，但至少無再提先嚴打平台再研發牌方向，不會導致現時狀況亂籠，也首次提出供求問題，期望政府盡快有方向，研究愈快愈好。



政府研向網約車平台發牌。（資料圖片/陳焯輝攝）

運輸局規管網約車平台研究報告，連同附件僅僅14頁，當中大部份都在闡述同地區網約車規管情況，包括3頁表列各地概況的附件。談及局方實質建議的，實際只有兩處，一是建議修例加強打擊白牌車；二是研究為網約平台發牌。

坊間期望的士與網約車之爭能有「終局之戰」，但今次報告未有表明是支持的士趕絕Uber一類網約平台，還是真正放寬，最關鍵兩點仍然懸而未決：

（一）是否會處罰網約車平台？

運輸局上星期就研究與不同黨派議員會面，多個政界風聲、議員透露，均稱局方提出要求網約車平台必須保證車隊持有出租許可證，甚至有傳媒引述議員指，局方有意透過快速修例向白牌車平台提告。



研究報告若提出該項建議，無疑是由現時主要罰白牌車司機，變成罰Uber等網約平台，對平台而言是致命一擊。不過，今日發布的報告，卻未有就修例處罰平台、建議先嚴打平台再研發牌的字眼，只重申研向平台發牌，發牌後會有相關懲罰制度，並會保證平台車輛必須合法，未稱會研修例提告，態度不如政界風聲般強硬。



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（二）是否為現行白牌網約車發牌或增加出租許可證配額？

社會最關注一個點，是會否為Uber司機發牌。不過，報告只提研為網約平台發牌，並會用一年時間研究乘客需求及轉變等調查，以評估規管建議下可透過平台提供的合規車輛類別和數目，及平台和司機的相關牌證要求等。



研究報告雖然有提及規管牌證要求，但隻字未提會否向網約車發出許可牌照，甚至更無提到會否放寬現時只有1,500個的私家車出租許可證，似乎政府就放寬Uber方面，未亮「紅燈」，但也無開「綠燈」。



的士業與Uber等網約車爭議不斷。（資料圖片）

運輸署進行研究期間 的士車隊始營運

兩個關鍵問題未解決，意味着政府維持原來較曖昧、較開放的態度，一切結論或要等運輸署一年後的乘客研究才可，屆時的士車隊已開始營運，相信政府仍要視乎的士車隊制推行後，能否取代Uber需求，再決定現行網約車是存是亡。

立法會議員張欣宇認為，政府處理網約車時應先關顧市民需求。（資料圖片/梁鵬威攝）

運輸署：無一切刀要先嚴罰平台再研發牌

立法會議員張欣宇表示，今次研究報告「冇咩驚喜」、「冇鮮明態度方向」、「有少少拖」，但指至少無一切刀要先嚴罰平台再研發牌，令現行服務亂籠。他稱市民需求已十分清楚，的士業服務未能滿足需求，期望運輸署研究愈快愈好，政府盡快有鮮明立場及方向，在今屆立法會會期內處理。

上星期政界風聲似有強硬規管網約平台之意，據悉不少議員不滿政府與民為敵，要求正視需求。有參加局方簡介的張欣宇表示，感受到簡介與實際出爐文件有頗大分別，「上次話打擊平台再傾發牌，感覺到有先後次序，今次明顯有修改，會整體去睇。」

他認為當局聽取意見後，加入了重要元素，即是供求問題，指過往政府似乎未有考慮過供求問題，只考慮的士質素問題，而除質素外，增加供求也是網約車價值之一，這方面明顯與上周與議員簡報有出入。