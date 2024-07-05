網約車・拆局｜Uber末日？　料臨3種結局　政府消息稱持開放態度

政府規管網約車平台研究即將出爐，消息指，當局將提出網約車平台必須確保其車隊的所有車輛，都有出租車許可證，才可經營。由於現行法例下，只有白牌車司機會被檢控非法載客取酬，但最新規管下，Uber等的網約車平台負責人，料須為白牌車負責。



是否代表Uber「末日將至」？消息方案尚有修改空間，也未有落實時間表，但若按該方案規管，可預示Uber一類網約車或將面臨三種結局：一是因旗下沒有持證車輛而無法經營，撤出香港市場；二是在未有完全執法情況下，繼續現時營運方式；三是政府下一步考慮增加私家車出租許可證數目，或為網約車另外發牌，Uber得以完全合法營運。



政府消息人士表示，規管方案只屬一個方向，社會可以提出不同意見，政府對此持開放態度。



Uber是香港主要網約車平台。（資料圖片）

方案：網約車平台必須確保車隊持出租車許可證

消息指政府將要求網約平台必須確保車隊持出租車許可證，意味着政府將從規管網約平台方向，打擊白牌車載客取酬，更有可能由原來檢控白牌車司機，修例到可懲罰平台經營者。對本港最大網約平台Uber而言，必是晴天霹靂。

由於現時法例列明私家車出租許可證最多只能發出1,500張，目前則已發出1,000多個牌照，但大部份屬於「豪華房車」類別，由公司持有；基本並非網約車，即駕駛者非現時的Uber司機。據了解，政府未在研究中提及會否增加該類許可證數目。

消息一出，是否代表Uber在港已是窮途末路？政府下周五（12日）才到立法會交通事務委員會交代，預料會議前幾天才向立法會提交研究文件，尚餘數天時間有可能修改，也只是研究階段，未有最終定案。

的士業與Uber等網約車爭議不斷。（資料圖片）

不過，若按消息方案推行，可預示Uber將來或會面臨三種結局：

1、撤出香港市場



Uber早前透露現時連同合法的Uber Taxi的士司機數目，旗下共有6位數字活躍司機，倘政府要求Uber旗下車輛有均出租車許可證才允許營運，以現時只有1,000多個私家車出租許可證、且大部份是豪華車輛服務所看，必然有大量Uber私家車未能達標。一旦立法規管，Uber或未能在港繼續生存而需撤出場，獨留合法的Uber Taxi服務。

2、維持原狀營運



政府暫未透露會否透過立法、或發牌形式規管，但現時被檢控的白牌車司機，與經營Uber的司機數目相比只屬九牛一毛。倘規管後，未有嚴明法例會檢控Uber平台本身，以現行白牌車執法力度不足情況下，相信可維持原狀營運。

的士業與Uber等網約車爭議不斷。（資料圖片）

3、增加私家車出租許可證或另為網約車發牌



由於的士業服務受市民詬病，市民近年要求Uber合法化聲音熱熾，也有多名立法會議員認為政府應順應市民需求，運輸及物流局局長林世雄也稱今次研究未講到為網約車司機發牌，但相信發牌是「好後的事」。假設政府願增加私家車出租許可證數目，甚至考慮為網約車發牌，Uber整個系列服務便可在港合法營運。

運輸及物流局局長林世雄接受訪問時，曾指今次研究未講到為網約車司機發牌，但相信發牌是「好後的事」。（資料圖片/林靄怡攝）

部份大黨與「小」議員意見相違

據了解，運輸及物流局官員近日忙演與不同政黨立法會議員交代研究方案，部份大黨對政府嚴格規管表示支持，但部份「細黨」或「單頭議員」則認為政府無正視市民需求，不能只考慮的士車主利益，與民意為敵。

當局仍有些許時間修改研究文件，下周五到立法會交通事務委員會討論時，議員也仍有發言空間表達建議，當局也需要拿著研究結果，諮詢各持份者意見，距離最終方案「正式拍板」，仍有較長距離。

事實上，目前市民對的士業的不滿，大多源於其服務質素較差，政府已推的士車隊制，月內會公布發牌名單，相信政府首先要觀望車隊制落實後，能否滿足市民需求、能否取代Uber，才再正視網約車前程。