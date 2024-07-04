網約車｜的士改革勢在必行　周國強：睇漏眼Uber　司機倡嚴懲黑的

的士業服務質素備受爭議，隨政府推車隊制、記分制，業界變革勢在必行。《香港01》分別訪問車行負責人周國強及的士司機梁達壯，二人均認為的士業需要改變，挽回公眾聲譽，但具體如何改變？



周國強稱要提升的士業服務質素，包括要在車廂裝閉路電視、加電子支付等，但認為近年的士業被不尋常謾罵，甚至被醜化，更認為「2014年Uber嚟香港個陣，的士業就係睇漏眼。」



梁達壯則認為必須嚴懲黑的，但黑的問題不能單靠業界互相規勸，須靠政府嚴懲。他又說，現時的士業界尤如處於「石器時代」，電子化、系統化都落後其他城市，廣州甚至後來居上並超前一大步，認為的士業界各自為政如一盤散沙，需要政府牽頭凝聚改革。



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的士業近年成為眾矢之「的」，不論大車行車主還是前線司機，如何褪去一身污名都是共業。的士小巴商總會理事、順安車行負責人周國強認為，近年對的士業的網絡攻擊、傳媒報道，尤其是外國媒體，對香港的士的批評總是「罵得好唔尋常」。

他指出，業界一申請加價、批准起錶加兩元已被罵足半年，「兩蚊可能係大家人生的價值觀裡面唔同，但真係鬧得好長線，你簡直感覺到有股魔掌」。他更說，自政府提出研究規管網約車後，該些攻擊更變本加厲，「我自己就身受其害，鬧到醜化得好厲害。」

談及的士業與網約車之爭，周國強是強硬反對網約車合法化，他回顧2014年Uber攻港，形容「的士業係睇漏眼」，因當時智能手機不算普及化，只有三四成人用，業界覺得叫車這個新模式不是很普及化，但最終低估了Uber吸資能力，多年間不斷壯大普及。他更說，Uber打入香港後，的士每次加價都被大做文章，罵聲四起。

不過好彩尤其呢一年，包括全世界嘅Call車平台大部分都走佢哋個「狼樣」，開始charge（收費）乘客錢，收司機好高手續費，引致全世界司機、甚至乘客開始不滿。 的士車行負責人周國強

他認為，的士業界確實需要改變，已建議政府為所有的士加裝閉路電視，減少司機與乘客爭執，並以導航為主選擇路線，又透露其車隊正研更換智能咪錶，加入八達通支付功能，方便乘客。

同意為網約車發牌的汽總的士分會副主任梁達壯則認為，的士業要改變皆因現時業界正處於「石器時代」，不夠電子化、系統化，稱業界過去十幾二十年都與政府要求改善的士設備，包括安裝車Cam、導航及支付系統等，但政府愛理不理，「運輸及物流局局長林世雄前排話對我哋的士業界好失望，其實反過嚟，我哋都對政府極度失望。」

他認為，令的士業污名化的罪魁禍首是不守法的黑的司機，但最簡單業界要求政府嚴懲該些黑的司機，卻一直未做到，認為黑的司機只有二三百人左右，但政府只罰他們兩三千元了事，「我哋要求佢重罰，罰到佢最好釘牌坐監，但政府假仁慈假道學縱容呢班人。」

梁達壯直言，現時科技已可保障乘客私隱，只要政府下令的士車廂全部裝閉路電視，當有投訴時拿出影片一看，司機不對可重罰，乘客不對也可輕罰。

有咁嘅設備，我可以話你聽80%嘅事都可免卻，但政府愛理不理，將責任推返我哋司機度，叫我哋勸喻司機做好啲，你勸自己個仔都未勸喻到啦。 的士司機梁達壯

他強調治亂世應用重典，老實司機絕對不怕加重罰則，強調每個行業都有壞分子，反而的士記分制令業界壓力增加，框框條條不知會否誤踩紅線記分，對守法司機而言不公平。

談及對政府規管網約車寄望，周國強認為必須規管網約平台自身，以Uber為例，有免責聲明的，只須聲稱有出租證即可在平台上接客，認為除處罰一些白牌車司機，更應處罰平台本身，強調公司做生意，核實員工身份是天經地義，「否則我都可以請黑工，有交通意外會引致索償，都係為咗保障乘客同司機權益。」

梁達壯則認為除推網約車發牌制度外，香港更要追趕整個出租車政策的落後。他指出，廣州70年代並無的士，當時是全盤套用香港的士制度，但因當地市政府更積極，每看到一些問題便即時改進，例如2012年出現網約車時，由剛開始想取締，到留意到有需求，之後網約車有嚴重意外，隨即立例管制，同時放寬的士營運條件，顯示到政府做好出租車的決心。