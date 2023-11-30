地產代理與母詐騙投資夥伴罪成候判 合資買商場私收代理佣金75萬
撰文：倪清江
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恒豐地產有限公司董事兼股東謝耀陞（39歲）與母親冼玉翎（68歲）被廉政公署檢控一項串謀詐騙，周三（29日）被判罪名成立。
案情指，冼玉翎與謝耀陞的投資夥伴透過雙方名下一間公司，以1.68億元收購荃灣翠濤閣商場，雙方攤分予美聯物業168萬元作為代理佣金，即成交價1%，但原來恒豐經冼玉翎與美聯達成另一協議，美聯只收取代理佣金的兩成，恒豐則收取餘下八成，但投資夥伴並不知悉，二人意圖從該投資夥伴需支付的75萬元佣金中經恒豐瓜分得益。
合資1.68億購荃灣商場 攤分支付168萬地產代理佣金
案情透露，謝耀陞於2019年6月邀請一名投資夥伴，一同收購荃灣翠濤閣商場，並協議透過買入思成有限公司以收購該商場。冼玉翎與該投資夥伴分別持有思成55%及45%股份，收購商場的開支及盈利會根據有關比例分配。
思成於2019年7月經美聯物業與賣家簽訂臨時買賣合約，以1.68億元購入該商場。思成須向美聯支付成交價的1%，即168萬元作為代理佣金。根據上述協定，該投資夥伴須支付當中約75萬元。
母子瞞投資夥伴 私下與美聯協議八成佣金歸名下地產代理
廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現恒豐經冼玉翎與美聯達成另一協議去共同促成上述交易。按該協議，美聯與恒豐會共同促成有關交易，美聯只收取代理佣金的兩成，而由謝耀陞擁有的恒豐則會收取餘下八成代理佣金。但謝耀陞與冼玉翎並無向該投資夥伴透露這協議，意圖從該投資夥伴需支付的75萬元佣金中經恒豐瓜分得益。該項商場收購計劃最終告吹，而思成沒有完成有關交易。
暫委法官陳炳宙將案件押後至12月13日判刑，以待索取兩名被告的醫療報告，二人還押懲教署看管。控方今日由控方大律師梁鴻谷代表出庭，並由廉署人員陳雅瑜協助。