地產代理與母詐騙投資夥伴罪成候判　合資買商場私收代理佣金75萬

恒豐地產有限公司董事兼股東謝耀陞（39歲）與母親冼玉翎（68歲）被廉政公署檢控一項串謀詐騙，周三（29日）被判罪名成立。



案情指，冼玉翎與謝耀陞的投資夥伴透過雙方名下一間公司，以1.68億元收購荃灣翠濤閣商場，雙方攤分予美聯物業168萬元作為代理佣金，即成交價1%，但原來恒豐經冼玉翎與美聯達成另一協議，美聯只收取代理佣金的兩成，恒豐則收取餘下八成，但投資夥伴並不知悉，二人意圖從該投資夥伴需支付的75萬元佣金中經恒豐瓜分得益。



廉政公署控告恒豐地產董事兼股東謝耀陞與母親冼玉翎一項串謀詐騙。（資料圖片）

合資1.68億購荃灣商場 攤分支付168萬地產代理佣金

案情透露，謝耀陞於2019年6月邀請一名投資夥伴，一同收購荃灣翠濤閣商場，並協議透過買入思成有限公司以收購該商場。冼玉翎與該投資夥伴分別持有思成55%及45%股份，收購商場的開支及盈利會根據有關比例分配。

思成於2019年7月經美聯物業與賣家簽訂臨時買賣合約，以1.68億元購入該商場。思成須向美聯支付成交價的1%，即168萬元作為代理佣金。根據上述協定，該投資夥伴須支付當中約75萬元。

母子瞞投資夥伴 私下與美聯協議八成佣金歸名下地產代理

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現恒豐經冼玉翎與美聯達成另一協議去共同促成上述交易。按該協議，美聯與恒豐會共同促成有關交易，美聯只收取代理佣金的兩成，而由謝耀陞擁有的恒豐則會收取餘下八成代理佣金。但謝耀陞與冼玉翎並無向該投資夥伴透露這協議，意圖從該投資夥伴需支付的75萬元佣金中經恒豐瓜分得益。該項商場收購計劃最終告吹，而思成沒有完成有關交易。

暫委法官陳炳宙將案件押後至12月13日判刑，以待索取兩名被告的醫療報告，二人還押懲教署看管。控方今日由控方大律師梁鴻谷代表出庭，並由廉署人員陳雅瑜協助。