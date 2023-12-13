兩母子在1.68億元商場收購交易中詐騙投資夥伴　罪成各囚30個月

物業投資者涉嫌與其母在一項1.68億元商場收購項目中，騙一名投資夥伴支付代理佣金逾75萬元，兩母子早前被廉署落案起訴，早前經審訊後被裁定串謀詐騙罪成，案件今(13日)在荃灣法院（暫代區域法院）判刑，暫委法官陳炳宙稱，兩被告出於貪婪犯案，法庭有責任維護香港廉潔公平的營商環境，須向被告判處阻嚇性刑罰，判兩人各入獄30個月。



兩名被告：謝耀陞，39歲，恒豐地產有限公司(恒豐)公司董事兼股東；及其母親冼玉翎，68歲，早前同被裁定一項串謀詐騙罪名成立，違反普通法。

兩名被告：謝耀陞及冼玉翎在荃灣法院被判囚30個月。（資料圖片）

案情指，謝耀陞於2019年6月邀請一名投資夥伴一同收購荃灣翠濤閣商場，並協議透過買入思成有限公司(思成)以收購該商場。冼玉翎與該投資夥伴分別持有思成55%及45%股份，收購商場的開支及盈利會根據有關比例分配。

思成於2019年7月經美聯物業(商舖II)有限公司(美聯)與賣家簽訂臨時買賣合約，以1.68億元購入該商場。思成須向美聯支付成交價的1%，即168萬元作為代理佣金。根據上述協定，該夥伴須支付約75萬元。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現恒豐經冼玉翎與美聯達成另一協議，按該協議，美聯與恒豐會共同促成有關交易，美聯只收取代理佣金的兩成，由謝耀陞擁有的恒豐，則會收取餘下八成代理佣金。但謝耀陞與冼玉翎並無向該夥伴透露這協議，意圖從該夥伴支付的75萬元佣金中，經恒豐瓜分得益。該收購計劃最終告吹，思成亦沒有完成有關交易。

案件編號：DCCC 705/2022