網約車｜田北辰倡增5000私家車載客取酬牌照 吳傑莊促看需求
撰文：洪芷菁
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運輸及物流局規管網約車平台研究昨日（8日）出爐，建議透過法例明確地以牌照及若干發牌條件方式，規管網約車平台公司。實政圓桌立法會議員田北辰今日（9日）表示，支持政府規管網約平台，但認為應同時大幅增加私家車可申請合法載客取酬牌照，初期數目至少要有4,000至5,000個。
另一立法會議員吳傑莊指，是否增加載客取酬的出租車牌照，應視乎市民需求，而非考慮是否影響的士牌價。
田北辰：一刀切規管或令網約車大減 倡向私家車發合法取酬牌照
實政圓桌立法會議員田北辰在港台節目表示，支持政府規管網約平台，但同時應大幅增加私家車可申請合法出租車點對點牌照。他表示，據了解，現時1.6萬架的士中有1.1架已參加一個網約平台，而白牌車亦有約1萬架，即共約2萬架提供服務。如果一刀切規管網約平台，網約車服務可能大減，已提醒政府「社會會吵到拆天」，要小心處理。
田北辰建議，日後如果向私家車發出合法載客取酬牌照，初期數目至少要有4,000至5,000個，可考慮以先到先得形式供申請，申請門檻要大幅降低，並要求領牌的網約車全部要安裝閉路電視，由政府設立公開投訴機制作把關，一旦網約車平台接連受投訴，將不獲續牌。
吳傑莊：應視乎市民需求增加出租車牌照
另一名立法會議員吳傑莊在同一節目表示，歡迎政府在文件中表示，繼續就網約車需求作研究及聽取意見，但是否增加載客取酬的出租車牌照，應視乎市民需求，而非考慮是否影響的士牌價。
吳傑莊說，的士車隊服務即將推出，如果的士網約服務能夠滿足市民需求，或許不必再增發牌照，但相信這方面有一定挑戰，因為5個的士車隊牌照，每個或只有1,000至2,000輛的士，市民未必可以在短時間內約到車。
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