巴黎奧運｜港鐵向運動員送贈一年免費車票　九個商場播重點賽事

港鐵今（９日）宣布，為全面支持運動員及其支援團隊，會向所有出征巴黎奧運會及殘奧運會的香港運動員，送贈一年有效的港鐵免費車票；又會送出200張免費機場快綫車票予出戰巴黎奧運會的運動員。



港鐵將迭出多張免費車票，為香港運動員打氣。（資料圖片）

港鐵會透過中國香港體育協會暨奧林匹克委員會贈予出戰巴黎奧運會的運動員合共200張免費機場快綫車票，又向他們送出一年有效的港鐵免費車票，為他們打氣。港鐵亦曾於2021年送出總數共1,200張機場快綫車票予中國香港殘疾人奧委會，以配合運動員備戰巴黎殘奧運會及其他競賽。

播放巴黎奧運重點賽事 與市民一同為港隊打氣

在奧運會期間，港鐵旗下九個商場，包括圓方、德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方、THE SOUTHSIDE、杏花新城及綠楊坊，會在盛事期間直播重點賽事，與市民一同為香港運動員打氣。直播安排將透過相關商場之社交平台發佈。而7月中起，各港鐵車站的乘客資訊顯示屏亦會發放打氣信息，為香港代表隊加油。

港鐵公司行政總裁金澤培表示：「公司期望透過送贈港鐵免費車票聊表心意，並祝願各運動員於巴黎賽場上發揮出色表現，為港隊再創佳績。」