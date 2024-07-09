巴黎奧運｜今屆獎金加兩成 個人金牌600萬 運45部冷氣至選手村
撰文：趙子晉
出版：更新：
巴黎奧運中國香港代表團授旗禮今日（9日）於政府總部舉行，署理行政長官陳國基透露今屆獎金加碼兩成，個人金牌可獲600萬港元，團體金牌則可袋1200萬。
即將出戰巴黎奧運的香港隊代表團，今日在政府總部出席授旗禮，張家朗﹑江旻憓﹑李卓耀﹑鄧俊文等港將亦有亮相。
署理行政長官陳國基發言時，透露今屆獎金將會增加兩成，個人賽金牌由東奧的500萬港元（下同），增加至今屆的600萬；團體獎金方面，則由上屆的1000萬增至1200萬。
「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」巴黎奧運獎金：
個人獎金（港元）
金牌：600萬
銀牌：300萬
銅牌：150萬
第四名：75萬
第五至八名：37.5萬
團體獎金（港元）
金牌：1200萬
銀牌：600萬
銅牌：300萬
第四名：150萬
第五至八名：75萬
另外，奧運選手村為環保不裝冷氣，即使隨後「跪低」加裝2500部，但陳國基表示即將運送45部流動冷氣機到選手村，預計本月17日送到巴黎。
巴黎奧運2024香港隊名單 免費直播時間表+港隊賽程+獎金一覽
巴黎奧運港隊重點賽程 江旻憓7.27登場 張家朗何詩蓓7.29爭獎牌
巴黎奧運｜港隊單車兩新丁征奧 李思穎兼項出戰 劉允祐鬥公路賽巴黎奧運｜羽毛球賽程時間表 6名港將出戰 戴資穎最後探戈爭金巴黎奧運獎牌榜預測｜中國金牌數目威脅美國 日本成績勢倒退巴黎奧運｜中華台北60人名單 「舉重女神」「國民女友」力爭獎牌中國名將蘇炳添緣盡巴黎奧運 上屆首名成績入百米決賽︱田徑巴黎奧運選手村為環保不裝冷氣目標瓦解 將安裝2500部冷氣