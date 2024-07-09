香港公務員魂斷富士山　攀山專家：應盡早出發　避免晚上登山

工業貿易署一名58歲公務員昨晚（8日）在日本富士山山梨縣一側登山途中失去知覺，後來證實死亡。香港攀山家鍾建民表示，登山前應要做足準備，體能要訓練好，他指出，一般登山者都是「天未光就出發，下午1點幾2點落山」，建議登山者盡早出發，避免在晚上登山。



日本富士山。（Getty Images）

身處高處可能誘發潛在心血管疾病

香港攀山家鍾建民指出，日本富士山為一座高山，約有4,000米高，而且登山路程較長，建議登山者在登山前應做足準備，並且因應自身身體情況量力而行，「一般身體健康嘅普通人行富士山就唔會有咩大問題嘅，亦未至於會九死一生；但如果講到去會死亡嘅，咁就可能同自身有身體問題有關，有機會上到高處誘發潛在嘅有心血管疾病。」

一般人在海拔2000米以上或引發高山症：千祈唔好強求

鍾建民表示，夏季炎熱，加上富士山乾旱、沙塵大、溫差大，登山人士應帶備足夠水份，並及時補充。他表示，登山人士應在登山前做好體能準備，加上一般人在登至海拔2,000米以上便會開始感到不適，引發高山症，他建議登山人士可在登山前諮詢醫生的意見，自身身體情況是否適合登山，並且在登山的過程中量力而為，若感到不適就應立即下山回程，「千祈唔好強求。」

攀山專家鍾建民提醒登山前應要做足準備，體能要訓練好。（資料圖片)

晚上登山對精神、體能挑戰較大

鍾續指，大部分登山者都會「天未光就出發，下午1點幾2點落山」，會盡量避免在晚上爬山，因為對精神、體能挑戰較大，加上有可能受高山症影響，所以建議登山者盡早出發，避免在晚上登山。

他補充說：「其實無論爬咩山都好，耐唔耐都會有呢啲意外發生，呢個唔係山嘅問題，而係個人健康問題」，重申登山人士需自己衡量身體情況作出判斷。