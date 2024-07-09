58歲香港男子登日本富士山途中死亡　今年開山後首宗

日本山梨縣警察富士吉田警署7月9日表示，一名中國籍男子在富士山山梨縣一側登山途中死亡。警方稱，這是2024年開山後首次有登山客在富士山上死亡。死者為一名香港人，香港入境處證實接獲求助。



富士山山梨縣一側開山已一週之際，一名58歲的港人男子8日晚間在攀登富士山時失去知覺，後來證實死亡。

山梨電視台7月6日稱，58歲中國公務員黃進毅（Huang Jin Yi, Lawrence，譯音）和他妻子8日下午1時30分左右從山梨縣鳴沢村的五合目（海拔2,305米）開始登山。

他們在8日晚上8時30分左右，來到富士山山梨縣一側的八合目（海拔3450米），黃進毅稱不舒服並失去知覺。

圖為2015年7月2日，一批遊客在日本富士山登山。他們在前往山頂途中於山間小屋休息。（Getty）

一名路過的登山者見狀向山間小屋的職員報警，黃進毅之後被人用運載物資的專用車送往八合目急救站，但駐站醫生確認他死亡。

警方正在調查黃進毅的死因。

2015年7月2日，一批遊客在日本富士山登山。他們在前往山頂途中於山間小屋休息。（Getty）

來到7月8日，富士山梨一側開山已過去一週，警方稱，這是2024年夏季登山季首次發生登山者死亡的事件。

日本富士山除了出現「打卡之亂」，還有不少人以「彈丸登山」的方式登山看日出，意外頻生。山梨縣政府為管控人流，就登山人數設限，並實行徵收通行費，而五合目登山道入口處安裝大門的工程2024年6月13日展開。（日本放送協會影片截圖）

為避免出現混亂，山梨縣政府2024年祭出3大新規：

1. 限制單日入山人數4000人，有預約山屋住宿者不在此限，3000名額透過網路預約，1000名額留給現場登山客。

2. 登山客入山時收取2000日圓（約96港元）通行費、1000日圓（約48港元）保護合作費。

3. 在多數登山客使用的「吉田路線」5合目登山道入口設閘門，下午4時至凌晨3時關閉，防登山客夜攻山頂，達到每日入山人數上限時，閘門也將關閉。



富士山開山後當局雖加強管理，還是亂象叢生，包括有外國遊客被拍到拖着行李箱和穿短袖衫登山：

日媒拍得有外國遊客穿着單薄開始踏上登上富士山的旅途。（富士電視台晨早資訊節目《めざまし8》YouTube頻道截圖）

日媒拍得有外國遊客拖着行李箱，踏上登上富士山的旅途。（富士電視台晨早資訊節目《めざまし8》YouTube頻道截圖）

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