議員關注右思維幼稚園續辦　教局：過去五年未拒絕國際校註冊申請

位於南區的右思維國際幼兒園暨幼稚園，原本將於今年7月底結束營運，有家長接獲通知該校將或會在下學年繼續營運。有立法會議員關注事件，教育局回覆在過去五年未沒有運用教育條例拒絕學校的註冊申請。另外，就多間國際學校計劃在下一個學年上調學費，加幅料達4%至8%，局方就稱，審批學費時會考慮學校的租金及教職員薪金上調等因素。



有家長及贊助人將成立慈善機構以接手營運學校，並成立一個董事會就學校發展作戰略決策。（洪芷菁攝）

教育局：舊址重新開辦需申請註冊

位於南區的右思維國際幼兒園暨幼稚園，原本將於今年7月底結束營運，有家長接獲通知該校或會沿用現有的管治班子在下學年繼續營運，有家長則投訴稱，遭學校一直拖欠建校費。民建聯立法會議員陳學鋒向教育局提出書面質詢，問及過去五年，是否有國際學校及幼稚園在申辦停運後再獲教育局批准續運，以及相關數字、審批標準為何。

局方回覆未提及有關數字，但表示若一所學校已結束營運並取消其學校註冊，相關人士有意在舊址重新開辦學校，則須按有關規定向教育局申請新辦學校註冊。局方亦指，學校的名稱、管理層例如校監、校董及或校長等出現變動，則須按條例向教育局申請並獲得批准，方可營運。

過去5年未拒絕學校註冊申請

陳學鋒續提問，過去5年，局方有否因建議的校董會或法團校董會的組成或未能將有關學校管理得令人滿意，最終運用條例拒絕為國際學校註冊。局方就表示，過去5年沒有運用條例拒絕學校註冊的申請。

民建聯立法會議員陳學鋒今日（10日）在立法會會議關注監管國際學校的營運問題。（資料圖片／盧翊銘攝）

國際學校調整學費須向局方申請 去年起按新機制審批學校收債券

另外，陳學鋒提及，多間國際學校計劃在下一個學年上調學費，加幅料達4%至8%，教育局在釐定學費調整的幅度及財務安排的角色為何。局方表示，所有學校（包括國際學校）學校如擬於新學年調整學費，須向教育局提出申請，而私立學校（包括國際學校）以自負盈虧和市場主導的模式運作。

局方續指，在審批學費時會考慮學校提出理據，例如租金及教職員薪金上調、增聘教師、購置及更新教學設施及用品、大型修葺工程等、學校的財政狀況是否穩健、以及學校就有關事宜與家長溝通及回應家長關注等相關資料。

就國際學校收取學費以外的費用，例如工程費及債券，設立審批制度的落實情況如何。局方表示，首先於2020/21學年推出過渡安排，讓有意於2020/21學年繼續收取其他費用的私立學校向本局提出申請，並會審視學校提交的資料作出有時限的批准。 局方又指成立「審批資本費、債券、提名權申請諮詢委員會」以制訂更全面的申請及審批機制，於2023年8月22日按新機制處理申請，並向私立學校公布實施詳情。