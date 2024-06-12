右思維幼稚園有家長接手擬9月續辦　教育局：未收轉營辦機構申請

位於南區的右思維國際幼兒園暨幼稚園，原本將於今年7月底結束營運，近日卻有家長及贊助人向全體家長發信公布，將新設一間非牟利機構（NGO）以接手營運學校，並將於9月重新開辦。校長方俊雅昨日(11日）向記者確認，學校將會於9月照常開學，並稱校監會由何容雅瑩繼續擔任，她則不會留任。



教育局表示，至昨沒有收到有關學校轉換營辦機構的申請，並已提醒校方，在未確認轉換營辦機構申請符合上述要求前，不應收取新學年的學費。



位於南區的右思維國際幼兒園暨幼稚園，有家長及贊助人發信公布將接手營運學校，並將於9月繼續營辦。（洪芷菁攝）

家長及贊助人成立非牟利機構接手營辦 何容雅瑩續任校監

有畢業生家長向《香港01》提供一封由家長及贊助人代表向全體家長發的信件，宣布今年9月新學年，學生可在右思維國際幼兒園暨幼稚園原址繼續上課。信內表示家長及贊助人將成立非牟利機構以接手營運學校，並成立一個董事會就學校發展作戰略決策，包括監督學校財務可持續性，現任校監何容雅瑩將續任。

信件續指，會繼續聘用原校願意留任教師，設立一個銀行賬戶以接收家長繳款及贊助金，亦會與業主簽訂新合約，並為9月新學年招生等。

有家長及贊助人代表向全體家長發的信件，宣布今年9月起，學生可在右思維國際幼兒園暨幼稚園原址繼續上課。（畢業生家長提供）

校長確認9月續辦學 個人不會留任

校長方俊雅昨日向記者確認，推動繼續營辦的部分贊助人包括家長，學校將會於9月續辦學，並稱校監會由何容雅瑩擔任，但她不會繼續留任。

學校開放招生 教局：已提校方不應收取新學年學費

記者昨日登入幼稚園網頁，即彈出一個窗口，顯示「2024-2025學年入學申請現正開放。家長可按此進行網上報名申請......」並附有連結，按下後會進入網上報名版面，並分為預備班、幼兒班、低班及高班的報名表格，截止日期為7月31日，並要求填寫出示紙號碼，再進入報名程序。

教育局昨表示，至今沒有收到有關學校轉換營辦機構的申請，如收到有關申請，會按既定機制和程序跟進，審視學校能否在管理、財政及課程等方面可正常及持續營辦，並符合《教育條例》和《教育規例》的相關要求，以保障學生的福祉。

局方續指，已提醒校方，在未確認轉換營辦機構申請符合上述要求前，不應收取新學年的學費，已要求校方確保向持份者發放的信息準確無誤，並讓持份者知悉學校的最新發展。

有家長及贊助人將成立慈善機構以接手營運學校，並成立一個董事會就學校發展作戰略決策。（洪芷菁攝）

質疑家長如未獲校董會授權難以承辦 出招生信息易誤導

教聯會副主席、思博幼稚園校長蔡麗芳表示，數年前曾有屯門區學校停辦，該校校長聯同其他屬校董角色的新投資者，獲校董會授權承辦學校，故質疑一般家長如未有授權難以承辦，成立非牟利機構接手亦需向教育局入紙申請。

對於是否建議現時學生家長是否繼續讓子女繼續留校就讀，她認為家長有權選擇留與不留。不過，對於未來欲報讀該校的家長，她表示會有風險，因現時新機構尚未獲發牌承辦，又指校網貼出招生訊息會誤導家長，以為機構可以承辦。至於學校開放招生做法是否違規，她指出現階段只要求家長提供資料，故未算違規，除非要求家長繳交學費。

另外，《香港01》接獲幼稚園畢業生家長投訴稱，遭學校一直拖欠建校費，如今轉換營辦機構，卻尚未交代建校費如何安排。校方回覆查詢時，亦未正面回應建校費會如何及何時安排。