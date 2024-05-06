鴨脷洲右思維國際幼兒園暨幼稚園宣布今年7月底停辦

近年本港接連有幼稚園因收生人數銳減及虧蝕等問題而停辦，位於鴨脷洲海怡半島的右思維國際幼兒園暨幼稚園向《香港01》證實，將於今年7月底結束營運。該校分為幼兒班、低班及高班，每班又分為上午班及下午班。



位於鴨脷洲海怡半島的右思維國際幼兒園暨幼稚園向《香港01》證實，將於今年7月底結束營運。（學校網頁影片截圖）

位於鴨脷洲海怡半島的右思維國際幼兒園暨幼稚園有職員向《香港01》證實，將於今年7月底結束營運。另外，學校網頁的「入學申請」現時無法點擊進入。

教育局幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2023/24學年顯示，該校分為幼兒班、低班及高班，而每班又分為上午班及下午班，截至2022年9月，其總學生人數為99人；該校校長連教職員則共有22人。

據右思維國際幼兒園暨幼稚園網頁介紹，其前身為占美幼稚園，於1980年創立。由於教學理念取自右腦教學，及後於2005年改名為右思維國際幼兒園暨幼稚園。