鴨脷洲右思維國際幼兒園暨幼稚園宣布今年7月底停辦
撰文：洪芷菁
出版：更新：
近年本港接連有幼稚園因收生人數銳減及虧蝕等問題而停辦，位於鴨脷洲海怡半島的右思維國際幼兒園暨幼稚園向《香港01》證實，將於今年7月底結束營運。該校分為幼兒班、低班及高班，每班又分為上午班及下午班。
位於鴨脷洲海怡半島的右思維國際幼兒園暨幼稚園有職員向《香港01》證實，將於今年7月底結束營運。另外，學校網頁的「入學申請」現時無法點擊進入。
教育局幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2023/24學年顯示，該校分為幼兒班、低班及高班，而每班又分為上午班及下午班，截至2022年9月，其總學生人數為99人；該校校長連教職員則共有22人。
據右思維國際幼兒園暨幼稚園網頁介紹，其前身為占美幼稚園，於1980年創立。由於教學理念取自右腦教學，及後於2005年改名為右思維國際幼兒園暨幼稚園。
耀榮中英文幼稚園明年8月停辦 校方稱受出生率跌、移民潮影響馬鞍山綠茵英文幼稚園7月底停辦 校方：面臨無法承受經濟壓力屯門新一代英文幼稚園8.1停辦 校方稱面臨出生率跌及移民等挑戰幼稚園結業｜教大幼兒發展中心兩年半後停辦 稱因疫情及人口變化北角聖保羅堂幼稚園停辦 認與租金、移民潮有關 將協助學生轉校