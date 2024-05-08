右思維國際幼稚園舊生家長投訴未退還建校費　稱涉近70人共逾百萬

位於南區的右思維國際幼兒園暨幼稚園，將於今年7月底結束營運。《香港01》接獲多於一位舊生家長投訴，稱校方拖欠入學時繳付的2.3萬元「建校費」，自子女去年畢業後至今，仍未獲發退款，估計有至少69位家長受影響，涉款約159萬元。有苦主家長去年底曾向教育局投訴，不過僅獲回覆稱已敦促校方退款。



《香港01》向教育局查詢，局方未有回應曾否接獲相關投訴、提早知悉校方財政狀等，僅重申已發信責成校方須妥善處理，包括家長已繳交的款項，和按協議盡快向有關家長退還幼稚園資本費（即建校費）。



位於鴨脷洲海怡半島的右思維國際幼兒園暨幼稚園將於今年7月底結束營運。（學校網頁影片截圖）

通告稱學生K3畢業時 會向家長退還2.3萬建校費

大部份國際學校因屬自資，除收取高昂學費外，亦額外向家長徵「建校費」，以籌集營運資金，部份會於學生畢業後退還。

近日宣布今年7月底停辦、位於鴨脷洲海怡半島的右思維國際幼兒園暨幼稚園，其校有多於一位舊生家長向《香港01》投訴，稱學校於子女入學時，向家長徵收2.3萬元的建校費（Capital Contribution Scheme），不過子女離校後，校方遲遲未退還款項。

舊生家長鄭先生指，女兒於2020年入讀該幼稚園的預備班，並向校方繳付2.3萬元建校費。根據鄭先生提供的學校通告顯示，建校費用會用作幼稚園未來發展及翻新園內設施，並可於學生K3畢業該年退還家長。即使學生於K3畢業前離校，退款日期不會因而改變。

根據鄭先生提供學校通告顯示，家長須2.3萬元的建校費，費用將會用作翻新及維修保養幼稚園內的設施。（受訪者鄭先生提供）

家長申請退款遭拒 引校方曾解釋稱因財困正尋求注資

鄭先生指，女兒在該校完成預備班後，轉到其他幼稚園升讀K1，直至她去年K3畢業後的暑假，他向右思維幼稚園申請退還建校費，校方卻回覆稱正面臨財困問題，至今仍未能獲退款。他透露，已在社交平台成立「家長苦主群組」，受影響人數至少有69人。他指，曾聽聞有在讀學生的家長要求退款時，校方聲稱可安排免除部分學費，又或為有興趣的學生提供皮紋測試，以抵償欠款。

另一位舊生家長潘女士則指，其女兒於2020年入讀該幼稚園的K1班，之後K3升讀其他幼稚園，去年9月起多次透過電郵向校方追討建校費，獲回覆稱一至兩個月內可獲退款，但至今仍未成功。另外，她透露幼稚園創辦人何光鴻曾於去年12月7日召開家長會，解釋有關建校費事宜，提及校方面臨財困，正尋求投資人注資，及曾被教育局建議停收建校費等。她亦提及，校方提議向學生提供不同免費課程來抵押償欠款，但從未收到有關課程資料。

去年12月中曾向教育局投訴 僅獲覆稱已敦促校方退款

潘女士續指，去年12月中曾向教育局就被拖欠建校費投訴，得到口頭回覆稱，已敦促校方向家長退款。她又表示，曾考慮入禀小額錢債審裁處向校方追討，但認為校方未必能還款，加上即將停辦，故放棄念頭。

右思維國際幼兒園暨幼稚園前身為占美幼稚園，於1980年創立，創辦人為何光鴻，並由其妻子何容雅瑩擔任校監，由方俊雅擔任校長，同時由一批語言學、右腦教育及音樂等方面的專家作學校顧問。由於教學理念取自右腦教學，及後於2005年改名為右思維國際幼兒園暨幼稚園。學費由每月8,400元至8,330元不等。另外，根據幼稚園概覽，截至2022年9月，未計預備班，學生人數為99人；該校校長連教職員則共有22人。

翻查資料，容雅瑩持有「FDAC LIMITED」及擔任智亞有限公司董事，兩間公司均持有註冊幼稚園商業登記。其中，「FDAC」於去年10月才改名，前稱為右思維有限公司。而幼稚園由去年至今年，已有多次被入稟追討欠款的法庭紀錄。另外，何鴻光為智亞有限公司的秘書。

教育局未有回應曾否接獲家長投訴。（資料圖片）

教育局未回應是否曾接獲投訴、提早知學校財政出事

教育局回覆《香港01》查詢，未有回應曾否接獲家長投訴、相關的求助宗數、如何協助家長追討款項等，僅重申接獲有關幼稚園通知，將於今年8月1日起停辦，並已發信責成校方須妥善處理，包括家長已繳交的款項（例如新生註冊費）、按協議盡快向有關家長退還幼稚園資本費，和積極與家長商討合理及雙方滿意的解決方案。教育局會與校方保持緊密聯繫，提供適切支援。

教育局強調，南區有足夠的幼稚園學額及幼兒中心名額供家長選擇，如家長需要局方協助，可聯絡幼稚園及幼兒中心聯合辦事處。局方指，由去年9月截至今年4月，共有 14 所幼稚園在2023/24學年內或結束時停辦，當中包括1所與其他學校合併；同時有6所新幼稚園註冊，另有4所幼稚園正申請學校註冊。