廉署主任遭質疑能力　反諷投訴人「應到廉署工作」　被裁言辭不當

廉政公署事宜投訴委員會今（10日）向立法會提交2023年年報，年內接獲19宗針對廉署或其人員的投訴，涉47項指控，大部份涉疏忽職守，委員會審議了37項指控，一宗證明屬實，但涉事人員已離職故未能紀律處分。

報告指，一名助理調查主任接投訴人電話時，多次打斷投訴人說話，投訴人質疑該主任專業能力，該主任反指「投訴人如此經驗豐富，應到廉署工作」，經調查後證實該名主任言辭無禮、不恰當，有損廉署形象。



廉政公署事宜投訴委員會發布2023年年報，年內共接獲19宗針對廉署或其人員投訴，涉47項指控，大部份涉疏忽職守。（資料圖片）

委員會2023年接19宗針對廉署人員投訴 75%涉疏忽職守

廉政公署事宜投訴委員會年報指出，去年接獲19宗針對廉署或其人員投訴，涵蓋47項指控，數字與2022年相同；其中75%涉疏忽職守、15%涉工作程序不足等，另有6%、即3宗涉濫用職權。

委員會去年先後召開三次會議，審議去年15宗投訴、涉34項指控，以及2021年接獲的一宗投訴，涉另外3項指控，合共37宗指控。37宗指控中，只有1宗行為不當被指屬實，但由於涉事人員已經離職，廉署未能對之作出紀律處分。

證屬實個案，涉及一名助理調查主任。年報指出，投訴人懷疑上司可能協助一名求職者獲公司聘用，致電廉署詢問當中是否存在貪污情況，該名主任向她索取有關該職位及其上司的背景資料時，投訴人答稱尚未決定是否作出貪污舉報。

廉政公署事宜投訴委員會發布2023年年報，年內共接獲19宗針對廉署或其人員投訴，涉47項指控，大部份涉疏忽職守。（資料圖片）

因不耐煩多次打斷投訴人說話並稱：「如此經驗豐富應到廉署工作」

不過，該名主任繼續向投訴人索取更多資料，雙方對話期間，投訴人指出，該主任多次打斷其說話，質疑該主任專業能力；該主任則回應指：「投訴人如此『經驗豐富』，應到廉署工作。」引起投訴人感不滿，認為其有欠專業。

廉署L組調查發現，投訴人在電話中表達不清，涉事主任不耐煩打斷，更在投訴人作出批評後說出有關「經濟豐富」的言辭，二人繼而短暫爭吵，直至舉報中心另一人員接手處理。L組會見涉事主任時，對方否認指控，並指相關言辭是「自然回應」。

廉政公署事宜投訴委員會發布2023年年報，年內共接獲19宗針對廉署或其人員投訴，涉47項指控，大部份涉疏忽職守。

經評估後，委員會認為指控屬實，其言辭無無禮、不恰當，亦有損廉署的專業形象，由於該主任已離職，故未能對她作出進一步紀律處分，舉報中心已即時採取行動，提醒其他人員在處理市民查詢時要表現專業。