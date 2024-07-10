飛虎隊警長　難忘酷暑紅樹林外埋伏兩個月　終搗破軍火集團

新一期《警聲》今日（10日）出版，今期刊面故事介紹駐守飛虎隊約30年警長李偉成。李偉成難忘，其一次任務需要在米埔紅樹林一間鐵皮屋外埋伏，等待時機拘捕軍火集團成員。由前期勘察到任務結束，足足花了兩個月，當時正值夏天，蚊蟲以至紅火蟻的叮咬，讓人既癢又痛，極難忍受，幸好全體隊員堅守崗位，最終成功搗破軍火集團，並起獲大量槍械。



今期刊面故事介紹駐守飛虎隊約30年警長李偉成。(《警聲》圖片)

李偉成投身警隊42年，在1988年通過特警遴選，成功入圍飛虎隊考核。李偉成憶述，很多電影情節在選拔中確有其事，例如，教官會深夜吵醒考生執行任務，亦會讓考生身處黑房中應變突襲，每一刻都是考核環節，即使坐下休息時，教官仍繼續測試考生的觀察力和記憶力。

經過14天的精挑細選後，20多名入圍考生中僅8人進入下一階段的訓練，經過幾輪淘汰後，最終只餘李偉成和另外兩人獲得取錄，成為飛虎隊一員。入隊後他獲派擔任狙擊手，負責進行埋伏和掩護等任務。

駐守飛虎隊約30年，李偉成難忘，1992年荃灣廣州樓案，與匪徒爆發激烈槍戰，在槍林彈雨中成功擒獲所有匪徒。他又提到，有一次在米埔紅樹林一間鐵皮屋外埋伏，等待時機拘捕軍火集團成員，當時正值酷暑，由前期勘察、潛伏就位到任務結束，足足兩個月之久。他憶述，蚊蟲以至紅火蟻的叮咬，讓人既癢又痛，極難忍受，幸好全體隊員堅守崗位，最終成功搗破軍火集團，並起獲大量槍械。

李偉成在1998年委任為飛虎隊教官，見證飛虎隊在考核和訓練上的不斷提升。他舉例指，以游水為例，以往只著重途程，現時則加入各種數據分析，學員須多方達標才可完成訓練，而過去的兩周進階遴選，亦濃縮為７天的「地獄周」，以協助有意投考者提早作準備，飛虎隊亦主動舉辦先修課程。

李偉成在2019年從飛虎隊退役，其後以退休後服務合約方式繼續為警隊服務，現於警察機動部隊總部研究及發展科致力研發及採購裝備。(《警聲》圖片)

李偉成在2019年從飛虎隊退役，其後以退休後服務合約方式繼續為警隊服務，現於警察機動部隊總部研究及發展科致力研發及採購裝備，包括協助引入現時前線人員使用的防刺背心，以及混合實境訓練系統等。