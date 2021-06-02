中鏹水警「小虎」待歸隊　再登《警聲》封面　管理層贈簽名紀念品

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-06-02 19:55

在反修例風波期間遭鏹水彈攻擊受傷的警員「小虎sir」，至今經歷逾600日的治療，他在新一期《警聲》專訪中表示，床單每天猶如「案發現場」，染上或深或淺的血液，當雨天和夜晚，深層神經組織總會活躍起來，讓他感到疼痛萬分。小虎又感謝警隊管理層贈送附有簽名的「守城」紀念品，明言希望盡快歸隊。

小虎感謝警隊管理層贈送附有簽名的「守城」紀念品，明言希望盡快歸隊。（《警聲》直播）

小虎再一次登上《警聲》封面，他回想事發當日仍心有餘悸，形容示威者「手法極為殘忍，若稍有差池，我面對的就不只是植皮這麼簡單。」

每天早上床單染上血液

小虎指出，受傷後的首個星期，每天服用20多顆止痛藥，然而藥力僅1至2小時效力，他不希望依賴藥物，目標挑戰人類承受痛楚的極限，所以從第二周起，已不再服用院方處方的止痛藥物，他又嘗試了外敷或內服療法，至今已嘗試了50多種藥物，但每天早上，床墊和被單依然猶如案發現場，染上或深或淺的血液。而每逢雨天和夜晚，深層神經組織總會活躍起來，讓他感到疼痛萬分。

小虎感謝警隊管理層贈送附有簽名的「守城」紀念品，明言希望盡快歸隊。（《警聲》直播）

微博發帖感謝鄧炳強及3副處長支持

小虎又表示，治療過程中得到國家、香港政府、警隊和一眾熱心市民的支持，深感榮幸。雖然右手和背部布滿壞死的組織疤痕，亦要面對漫長的康復治療和無法估計的痛楚，但其信念從來沒有動搖，期望早日歸隊，追回失去的時間。

另外，小虎亦在微博發文感謝管理層：「智勇雙全、並受數以百萬人民景仰亦是我最敬重的現任香港警務務處處長鄧Sir和三位副處長，分別是玉樹臨風而溫文可親的蕭Sir、內外兼備且風華絕代的郭Sir、女中豪傑既卓爾不群的Madam劉。」獲近2,300個讚。文章下，微博紅人、早前捲欺詐嫌疑被捕的「海港sir」亦有留言支持。