警方《警聲》回顧過去四波抗疫工作　一哥蕭澤頤：第五波更急更猛

新冠病毒第五波疫情來勢洶洶，持續至今已三個月，單日仍有逾7,000人確診，社會及政府投入大量人力物力抗疫。警方出版《警聲》特刊，回顧警隊於疫情期間的工作，透過與市民分享警員的小故事，讓市民知道警方在困難之下服務社會，積極協助政府及其他相關部門做好各項防疫抗疫工作。



警務處處長蕭澤頤在序言表示，病毒來襲，不分女老幼貧富都有染疫風險，因此對抗疫情也不分職位級別部門，同樣責無旁貸。「只有萬眾一心，團結一致，才能在這場世紀疫情中取勝。」



警方出版《警聲》特刊，回顧警隊於疫情期間的工作。（《警聲》圖片）

警方指出，大家希望盡快走出「疫」境。《警聲》特刊回望過去的四波疫情，警隊與市民一起攜手抗疫，由追蹤病源傳播、進行圍封強檢、協助居民撤離、到打擊疫情騙案等，警隊都全有參與。

蕭澤頤表示，抗疫兩年以來，警隊上下均參與其中，「無論追蹤病源傳播、進行圍封強檢、協助居民撤離、票控違令人士、打擊疫情騙案等等，無分彼此，互相扶持，為的是守好每一道防線。」

警務處處長蕭澤頤去年聖誕節，先後前往尖沙咀海傍及蘭桂芳一帶視察，並為執勤警員打氣。（「香港警察」facebook 圖片）

蕭澤頤指警方人員堅守崗位、盡責盡心，是市民的期望，也是警隊的承諾，他特別感謝一批不忘初心的退休警務人員，繼續以服務市民為己任，組織義工隊協助抗疫。

本特刊回顧警隊在過去四波疫情，他指今次第五波疫情來得更急更猛，「我們必須做得更多更好」，「這是一場前所未有的『戰疫』，但我們有抗疫的經驗，有取勝的決心，有打贏的能力，病毒不退，我們不讓。」

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