47人案．求情｜岑敖暉形容過往滿腔怒火和仇恨　妻子的愛令他改變

民主派初選案，45名有罪被告中，第四批9名被告今（10日）起求情，下午由曾參與超區初選的岑敖暉求情，他的律師讀出岑的求情信，岑形容以往他滿腔怒火，甚至變成仇恨，惟妻子的愛令他明白，怒火和仇恨不能為他帶來什麼。他因干犯本案，與新婚妻子分隔3年，惟他對妻子的愛沒有減退，反而與日俱增，妻子對他的愛更是無條件的，現最大願望是回家陪伴妻子。



案件明續，將會處理岑子杰和余慧明的求情。



岑敖暉在還柙前與余思朗結婚，他被捕前亦與妻手牽手到警署。（張浩維攝）

回想參政的部份原因並不光采

代表大律師黃雅斌讀出岑的求情信，岑提到他被捕前追求公平自由的社會和政治制度，現回想他參政的部份原因並不「光采」。他是個滿腔怒火的人，怒火有時甚至變成仇恨。

對過往言行感後悔

岑敖暉在還押前和now新聞台前主播余思朗結婚。他在信中提到妻子的愛令他明白，怒火和仇恨不能為他帶來甚麼，不會帶他走向光明和有愛的地方。他對過住的言行感到後悔，明白否決預算案不但會影響民生，嚴重干預政治運作，亦危害國家安全。

岑敖暉稱回想起過往參政的部份原因並不光采。

岑敖暉稱過往是個滿腔怒火的人，怒火並變成仇恨。（資料圖片）

岑敖暉指，妻子余思朗(右二)對他的愛令他明白，怒火和仇恨不能為他帶來甚麼。(盧翊銘攝)

岑敖暉（左）稱現已明白否決預算案會嚴重干預政治運作，亦危害國家安全。（盧翊銘攝）

為妻子帶來痛苦與孤獨無法補償

岑續指，他和妻子分隔3年，但對妻子的愛沒有因時光飛逝而減退，反而與日俱增。岑為妻子帶來痛苦和孤獨，他無法作出補償，妻子對他的愛卻是無條件。他現在最大願望是回到家中，陪伴妻子。他深知將會面對長期監禁，希望判刑不會影響他對家人作出彌補。

律師又稱，岑從政不是為一己私利，而是希望以務實方法協助市民。他已洗心革面。

王百羽（資料圖片/鄭子峰攝）

王百羽感激家人不離不棄

代表王百羽的代表大律師黃俊嘉指，王是家中唯一大學畢業的子女，父母為他感驕傲。他在科大畢業後，從事資訊科技工作。雖然生活忙碌，但他仍服務社會。2019年當選為區議員，因本案未能完成任期。王患有高血壓，現時仍需服藥。律師又讀出王百羽求情信，王指家人是他最珍視的寶物，希望可盡快回家，擁抱他們。他形容雙親是天下間最好的父母，家人至今對他不離不棄。他在疫情期間未能照料家人，只能獨自擔心，卻無能為力。現在最開心的事，是看到他們活得精神健康。王在本案前置業，惟因未能支付按揭，供樓的重擔落在家人身上。

律師又指，王沒有組織初選，在案中僅屬參與角色，認為他屬《國安法》第22條所指的「積極參加者」。

第四批求情的被告共9人。(詳看下圖)

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第四批求情的被告，包括參加九龍西初選的毛孟靜(67歲)、岑子杰(37歲)、馮達浚(28歲)、劉澤鋒(27歲)、何啟明(35歲)、黃碧雲(65歲)，以及參加「超區」初選的岑敖暉(30歲)和王百羽(33歲)，與參選衞生服務界初選的余慧明(37歲)。何啟明、黃碧雲和余慧明經審訊後被裁定罪成，另6人則認罪。

已求情被告的求情撮要

1. 初選組織者5人

2. 港島區參選的被告6人

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3. 九龍東的參選被告6人

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

14名經審訊被裁定罪成的被告：吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、余慧明。

劉偉聰及李予信經審訊後脫罪，律政司早前表示就劉的無罪裁決上訴，但沒有就李的裁決上訴。

案件編號：HCCC69-70/2022