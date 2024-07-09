規管網約車｜的士業看好　牌價一周谷底反彈3%　商會：冀離負資產

規管網約車平台研究昨日（9日）出爐，究竟是為的士業界掃除競爭，抑或給Uber等網約車「生路」，仍有待最終立法。不過的士業界看好，的士牌價如「春江鴨」，在建議文件公布前約一周即由谷底反彈，至今日（9日）累計回升3%至281萬元，較上月底高出8萬元。



香港的士小巴商總會會長周國強表示，相信長遠能為牌價帶來利好因素，鼓勵到因牌價大跌導致負資產的車主繼續供車，「希望有陽光，整走咗一啲唔好嘅蠶食生意，生意返嚟、利息回順，就可以脫離負資產。」



的士牌價今日微升1萬元至281萬元。（資料圖片/黃浩謙攝）

目前香港有約1.8萬個的士牌，由於屬永久持有，在停發的士牌後，牌價一度水漲船高，成為炒賣工具，達至2015年高位逾720萬；但近年牌價大幅插水，跌至近日270萬元低位。

運輸及物流局規管網約車平台研究昨日出爐，涵蓋兩項主要建議，一是白牌車罰則「加辣」，非法載客取酬一經法庭定罪，即須吊銷司機駕駛執照一個指明時間，例如至少12個月；法庭可在未確認司機身份下，扣押涉事車輛及取消車輛牌照。另一項建議則是研究規管網約車平台。

的士牌價今日微升1萬元至281萬元。（香港的士交易所）

文件出爐後，翻查「香港的士交易所」牌價走勢，的士牌價今日微升1萬元至281萬元，暫時脫離近期270萬低位。

香港的士小巴商總會會長周國強表示，認為今次加強打擊白牌車力度足夠，「停牌一年都傷，有唔少損失」，且車輛要被扣押等等，相信長遠對牌價是一個利好因素。

香港的士小巴商總會會長周國強表示，認為今次加強打擊白牌車力度足夠。（資料圖片）

周國強旗下順安車行擁190多個的士牌，他指過去牌價大跌，不少車主已變負資產，雖然昨日文件只是一個框架，暫未有落實細節，預料仍可提供信息鼓勵負資產車主繼續供車，「希望有陽光，整走咗一啲唔好嘅蠶食生意，生意返嚟、利息回順，就可以脫離負資產。」

他又重申，相信的士車隊推出後有約1萬多架網約的士，已可滿足市場需求，強調的士業不反對網約車，而是反對網約白牌車：「明知違規嘅，又唔買保險就要求合法？應該同黑的一樣趕出市場。」