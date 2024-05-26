多啦A夢展覽｜上映日本特製動畫胖虎紅館開演唱會　有幻彩詠香江

【香港01專訪】相隔12年再次在港舉辦的《多啦A夢》（舊譯《叮噹》）展覽今年7月13日開幕，其中一個焦點是由專責製作《多啦A夢》動畫的日本「Shin-Ei Animation」（Shin-Ei動畫株式會社），以香港為背景而特製一齣8分鐘原創短篇動畫《胖虎世界巡迴演唱會》，將會在展覽期間供觀看，動畫中將呈現幻彩詠香江、紅磡香港體育館等景色。



有份參與製作的日本動畫製作人表示，影片中呈現幾個香港地方，在製作上特別下了工夫，確保能忠實地呈現香港景色，「 讓實際住在香港的人看到時，不會感覺到怪怪的，或者感到好像不太一樣。」



許多人認識多啦A夢，都是因為看了它的卡通片，所以許多人對多啦A夢卡通好有感情。我們今次為展覽加入許多本地元素，我想對於香港粉絲來說，就是一個很大的禮物和很大的驚喜。 AllRightsReserved創辦人林樹鑫

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片長8分鐘 憑收費區門票觀看

2012年舉辦《你睇！！多啦A夢嚟啦！誕生前100年祭》本地活動公司AllRightsReserved（ARR），今年在港舉行《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展全球首站，收費項目《100%多啦A夢動漫藝術展覽廳》八大重點之一，是上映特製長約8分鐘的原創短篇動畫《胖虎世界巡迴演唱會》，憑收費區門票便可觀看。

故事講述喜歡唱歌的胖虎要舉行世界巡迴演唱會，第一站為香港。影片中呈現幻彩詠香港維港景色，以及紅館一帶的動畫化畫面，多啦A夢新登場的特別法寶「100%朋友召喚鈴」貫穿整個故事。

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《多啦A夢》動畫製作人：參考有關香港影片或照片

Shin-Ei動畫株式會社多啦A夢事務室多啦A夢製作部製作人落合龍太郎早前在日本東京接受《香港01》專訪時表示，去年的11至12月左右，ARR通過小學館集英社製作公司，接觸Shin-Ei商討特製一齣動畫，之後雙方經過一連串商討，到去年底左右開始製作劇本，落實後便設計藍圖，這也是最大挑戰，「最重要的是這個故事設計的藍圖，花了很長時間完成。動畫製作、尤其是這種商業動畫製作，人與人之間的關係，好像是一種化學反應。」

香港一些地方會登上《胖虎世界巡迴演唱會》動畫中，落合表示，主要是參考影片或照片，其中為配合胖虎開演唱會這個元素，將常開辦演唱會的紅磡香港體育館納入動畫中。

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稱要確保忠實地呈現香港景色 不會顯得怪怪的

落合表示，雖然他非常想到香港遊覽，但因為時間問題，暫未曾來過香港，不過團隊製作時特別留意細節，「在製作上下了一點點小工夫，確保能忠實地呈現香港景色。讓實際住在香港的人看到時，不會感覺到怪怪的，或者感到好像不太一樣。」

從動畫中登場的新法寶「100%朋友召喚鈴」，可看到日本做事認真態度。落合表示，這新法寶大致上由小學館集英社、ARR一起討論下來，這法寶在作品裡面佔了相當大比例，在設計藍圖時，大概從三種模式裡面揀選出來，「例如說搖鈴之後蝴蝶結搖動、或者是鈴響之後朋友們是用甚麼方式來聚集，這些種種小細節地方，都會與大家逐一邊做邊確認。因為如果變成亂七八糟而且看起來太散亂的話，不是很好，所以開始做時就需要有個有方向性的整理，這是很重要事情。」

落合說，多啦A夢本身是一齣搞笑有趣的動畫，希望大家能夠歡喜開心大笑，「而這次的影片直到最後，也是非常搞笑、有趣，希望大家能夠歡喜大爆笑一場之後再來回家。」

ARR林樹鑫：為展覽製作動畫是很昂貴的事

ARR創辦人林樹鑫（SK Lam）說，許多人跟多啦A夢的關係就好像是好朋友，今次就用新法寶「100%朋友召喚鈴」召喚粉絲來參觀這展覽，「（展覽）有一句核心的說話，就是『好朋友，心中一想就即到』。」

林樹鑫表示，過往從未試過為《多啦A夢》展覽而製作一套動畫，今次是前所未有，形容是很昂貴的事情。初時透過持有《多啦A夢》版權的Fujiko Pro，聯絡上Shin-Ei動畫株式會社，透過視像跟他們互相了解後，把整個故事構思跟他們分享 ，然後交由他們去製作，「日本的動畫，大家都毋庸置疑其質素，與及他們的細心度。」

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指許多人是透過動畫認識多啦A夢

林樹鑫說：「許多人認識多啦A夢，都是因為看了它的卡通片，所以許多人對多啦A夢卡通好有感情。我們今次為展覽加入許多本地元素，我想對於香港粉絲來說，就是一個很大的禮物和很大的驚喜。」

林樹鑫說，這齣動畫故事有些事情在香港發生，所以影片中一眾角色來了香港，「許多人喜歡胖虎，喜歡他唱歌，所以（動畫故事）有些相關，但我不想透露太多，我想屆時真的喜歡多啦A夢的粉絲，入場應該會感受到 。」

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Shin-Ei動畫也有製作《蠟筆小新》、《我們這一家》

Shin-Ei動畫株式會社為日本朝日電視子公司，於1976年創立，除了長期製作《多啦A夢》系列，也有製作《蠟筆小新》、《Q太郎》、《我們這一家》和《擅長捉弄人的高木同學》等。落合一直有參與《多啦A夢》系列製作，他表示從小就喜歡着動畫，所以加入這後，感覺到非常熟悉。「我們也會再盡全心全力，再持續製作出有趣、快樂的動畫，得到大家持續喜愛，那也請各位再繼續大笑下去。」

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