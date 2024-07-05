多啦A夢展｜12米充氣雕塑免費區7.13起開放　附預約攻略一文看清

「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展反應踴躍，縱使主辦方多次加場，門票仍然搶購一空。除了收費區域外，多啦A夢展亦設有兩個免費區域，其中「100%多啦A夢户外展區」放有全球最高的12米多啦A夢充氣雕塑，將於7月13日至8月11日向公眾開放，但不設現場輪候入場。主辦方今日（5日）公布，所有多啦A夢迷最快可在7月9日中午12時正起，經網上購票平台Klook預約進場，每節參觀時間為20分鐘。下文將詳盡講解最新安排。



《100%多啦A夢&FRIENDS》由於反應熱烈，巡迴特展主辦方多次宣布加場。（主辦方提供圖片）

多啦A夢特展設有兩個免費區 戶外有12米充氣雕塑

「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展的免費展區，位於星光大道及尖沙咀海傍。其中「100%多啦A夢户外展區」，放有全球最高的12米多啦A夢充氣雕塑，並有45個雕塑及背景在旁相伴，包括動漫多啦A夢，以及10名多啦A夢親友。

至於另一個免費展區「100%星光大道」則致敬香港電影，屆時多啦A夢與大雄將穿上禮服，陪伴香港13名電影工作者的漫畫化人形立牌，沿星光大道走過「多啦A夢藍地毯」。

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戶外展區需經Klook預約進場 分批開放4個時段

不過，主辦方今日公布，由於收費展區反應熱烈，與有關部門商討後，決定「100%多啦A夢户外展區」不設現場輪候入場，參觀者需先到網上平台Klook預約進場。參觀時間為20分鐘，主辦方每個時節會清場以疏導人流。另外「100%星光大道」則毋須預約入場。

網上預約安排方面，主辦方每逢周二中午12時，將分批開放預約時段，例如7月9日起可預約7月13日至19日入場；7月16日則可預約7月20日至26日，如此類推，直至7月30日為最後預約入場的機會。

主辦方每逢周二中午12時，將分批開放預約時段。（主辦方圖片）

持收費門票者可出示即日手帶 輪候免費展區

已購票的市民及旅客須注意，縱使持有收費區門票，亦不能隨意進入「100%多啦A夢户外展區」。主辦方鼓勵持票人由7月9日起，經Klook預約進場。而收費區的觀賞時間為75分鐘（不包括排隊時間），加上人流管制，需最少預留30分鐘辦理入場手續，因此建議可預約兩小時前後的免費區時段。

主辦方提醒，若未能成功預約，但又希望於同一日參觀免費展區，現場特設持票人輪候隊伍，只需向工作人員出示即日手帶，便可輪候入場，惟輪候時間以現場情況為準。

星光大道麥兜雕塑。（麥兜官網相片）

成功預約者需提早最少30分鐘到場辦手續

主辦方並指，由於展覽期間，星光大道一帶將實施單向人流管制，呼籲入場人士提早到達會場，最少預留30分鐘到達K11 MUSEA的士站（面向星光大道方向）排隊區等待入場，辦理入場手續。

至於未能成功預約的非持票人，亦不必灰心，仍可經星光大道近尖東段（近麥兜雕塑），前往「100%星光大道」或「100%多啦A夢戶外展區」的外圍區域參觀。