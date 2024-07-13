酷熱天氣｜機場多項防暑措施供員工解暑　加流動水車、免費派雪糕

天氣持續酷熱，近日市區錄得高温攝氏34 度、香港機場停機坪昨日（12日）亦錄得35度，機管局表示一直關注員工職業安全，已在機場提供多項防暑設施，包括改裝員工巴士作流動飲用水供應車、員工可上車休息、另外亦增加多個飲水點，更安排免費派雪糕活動等。



機管局將一輛員工巴士改裝為流動飲水車及休息室，讓員工消暑。（黎婉婷攝）

設防暑設施供員工解暑 如流動水車、休息區

機場運行副總監方瑞文表示在酷熱天氣下，機管局一直關注員工健康，致力提升員工工作舒適度，指防熱、防暑是關鍵。其中停機坪及行李處理大堂是兩個相對酷熱的地方，機管局安排了多項設施預防員工出現暑熱及缺水情況。

機管局在停機坪安排3台水車，讓員工可以定時飲用涼水，補充足夠水分。其中一台流水飲水車、是由員工巴士改裝而成，內設飲水機，亦設有座位供員工休息；在一些有遮蓋的地方，共有49個休息點，有約50台全天候的無人駕駛車，可在機坪行李托運工作給予輔助，減少員工的體力負擔。

另外，在行李處理大堂亦設有兩大休息區，設飲用水區、休息點、零食售賣機、約300部風扇及大堂大風扇，可以將客運大樓上邊的空調冷風疏通到整個大堂，與室外溫度相比，有效將室溫降低7至8度；亦設防風閘，自動感應車輛出入，當車輛完成進出時會自動落閘以減少冷氣流失。在客運大樓亦設有5個休息室，當中有空調、電視、零食售賣機等，可供員工長時間休息。

機管局機場運行副總監方瑞文稱在酷熱天氣下，機管局關注員工健康，致力提升員工工作舒適度，指防熱、防暑是關鍵。（黎婉婷攝）

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設宣傳活動推廣暑熱知識 員工答對問題可免費獲雪糕

方瑞文表示機管局亦聯同勞工處、工會和業界有各項宣傳活動、向員工推廣暑熱知識，如有宣傳巴士，派防暑物資，包括冰袖、冰巾等，吸引員工了解相關資訊。其中活動包括向員工免費派發雪糕，員工答對相關職安問題便可獲雪糕一杯。他稱，今年會安排6次派雪糕活動，每次平均約有350人參加。

為加強機場員工認識暑熱，員工答對職安問題、可獲雪糕一杯。（黎婉婷攝）

天氣持續酷熱，機管局會繼續配合業界派防暑物資，支援不同崗位員工防止暑熱，因應需求增加，稍後水將新增2台水車，預計飲用水供應會增加60%或以上。