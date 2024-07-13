多啦A夢展覽｜菲律賓團率先打卡　太陽猛無阻心情：當地一樣熱

「100%多啦A夢&Friends巡迴特展」今日（13日）正式舉行，有菲律賓旅行團便到免費展區欣賞多啦A夢雕塑。團友均表示，他們自小便觀看多啦A夢卡通片長大，因此感到非常興奮，雖然本港天氣炎熱，亦無阻打卡的好心情，「感覺就像在菲律賓一樣熱！所以心情沒有太大影響」。另有團友透露，已兌換1.5萬港元來港購物。



酒店業界期望酒店業市道於暑假的七月及八月，可恢復至過往旺季水平。旅遊促進會總幹事崔定邦估計，未來30日將接待200萬至300萬個訪港旅客，並認為前往星光大道的旅客，「九成九都係睇多啦A夢。」



「100%多啦A夢&Friends巡迴特展」今日（13日）正式舉行，吸引不少市民前來打卡。(黃浩謙攝)

「100%多啦A夢&Friends巡迴特展」除了收費區域外，亦設有兩個免費區域，其中位於K11 MUSEA的「100%多啦A夢户外展區」，放有全球最高的12米多啦A夢充氣雕塑，昨日已向公眾開放，市民可在圍欄外打卡合照。

團友從小看多啦A夢卡通卡感興奮

有菲律賓的旅行團，今早到星光大道欣賞維港美景，順道到多啦A夢免費區打卡。其中團友Jun一家五口在現場興奮合照，兒子Rouie從小便觀看多啦A夢卡通卡長大，因此對於展覽感到非常興奮。

父親Jun則希望展開可安排更多孩子互動的環節，以增加家庭的趣味性。被問到現場陽光猛烈，會否影響旅遊的心情，他們笑說：「感覺就像在菲律賓一樣熱！所以心情沒有太大影響。」

Jun一家五口在現場興奮合照。（歐陽德浩攝）

Janet已兌換1.5萬港元來港購物。（歐陽德浩攝）

已兌換1.5萬港元來港購物

至於另一名團友Janet則說，多啦A夢是他們的童年回憶，因此當得悉行程包括多啦A夢展時，已感到非常期待。她並透露，已兌換1.5萬港元來港購物。

據了解，該旅行團來自菲律賓馬尼拉，一團共有33人，今日為旅程的第二日，行程包括迪士尼樂園、城市漫步等。由於旅行社得知多啦A夢展在星光大道舉行，因此與主辦方聯絡，讓團友可進入展區範圍打卡。

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日本遊客專程來 喜見展覽與香港文化融合

另外，亦有日本遊客專程來港兩日，只為觀賞多啦A夢展覽。Rui Yoshino對免費展區中的巨型多啦A夢雕塑最印象深刻。她說：「因在日本喜歡多啦A夢的都是小朋友，看到香港觀眾有不少是成年人，感到很驚喜。」

同行男士Rio Yoshino表示，從未試過在日本以外參觀多啦A夢展，前來一探究竟後，認為香港展覽與本地獨有文化融合，確有特色。此外，他們在展覽商店購買香港限定的T恤及玩偶等。

Rio Yoshino（右一）稱從未在日本以外的地方看過多啦A夢展。Rui Yoshino （左一）表示看到香港觀眾有不少是成年人，感到很驚喜。（黎婉婷攝）

酒店業籲旅發局加強多啦A夢展宣傳 吸引旅客過夜

香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉表示，不少旅客已專程安排路線，到星光大道旁的多啦A夢展打卡，因此期望酒店業於七月及八月，可恢復至過往的旺季水平，並估計可帶動該區的零售及餐飲業。他又指，有旅客反映日本及新加坡的展覽，規模不如香港大型，建議旅發局加強宣傳，吸引旅客延長留港的時間。

徐英偉盼拉長旅客留港時間：你只安排嚟半日會後悔嘅

被問到內地特種兵窮遊香港，徐英偉表示僅尖沙咀一帶，已佈滿旅遊景點，包括西九文化區、維港夜景、多啦A夢展等，認為不可能於短短大半日玩遍全港。「真心講，冇可能嚟到香港半日內可以玩得晒所有嘢，你真係咁樣安排呢，會後悔嘅。」

崔定邦料未來30日約300萬旅客訪港

旅遊促進會總幹事崔定邦透露，最近數日收到不少外地查詢，涉及新加坡及內地遊學團等，因此認為多啦A夢展對旅客具有吸引力。他相信大部份前往星光大道的旅客，均為多啦A夢而來，「我諗九成九都係睇多啦A夢。」

崔定邦並估計，訪港旅客數量持續增加，暑假期間每日將有200個內地團、數十個東南亞及日韓旅行團抵港，即合共約9,000人。若連同自由行旅客，未來30日將接待200萬至300萬個訪港旅客。