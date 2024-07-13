多啦A夢展覽｜在美港人搶首日門票　攜家人齊打卡　花$2000買精品

「100%多啦A夢&Friends巡迴特展」今日（13日）起舉行，其中免費展區於早上10時正式對外開放，現場秩序良好。在美國定居的陳先生得悉展覽舉辦，已立即搶購門票，並在今日帶同家人參觀，又指平日透過播放多啦A夢，教導子女學習中文，「其實第一首歌教佢嘅兒歌，係叮噹（多啦A夢）嘅兒歌。」



「100%多啦A夢&Friends巡迴特展」今日（13日）起舉行。（黃浩謙攝）

多啦A夢展覽的免費區域，放有全球最高的12米多啦A夢充氣雕塑，由今早10時起向公眾開放，惟不設現場輪候入場，需要提前預約時段，因此秩序良好，首批約數十名市民興奮進入展區打卡。

美國定居的陳先生與家人回港順道參觀多啦A夢展。（歐陽德浩攝）

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小朋友看多啦A夢卡通片學中文

其中在美國定居的陳先生，自小觀看多啦A夢卡通片長大，因此已成為童年回憶。他本來今年初已購買機票，準備一家五口於暑假期間回港渡假。適逢早前主辦方公布多啦A夢展覽，他當時立即搶購門票，期待與兒女共同感受多啦A夢的魅力。

由於美國主要以英語交流為主，陳先生認為，多啦A夢的特點是老少咸宜及益智，適合小朋友觀看並學習中文。「其實第一首歌教佢嘅兒歌，係叮噹（多啦A夢）嘅兒歌，想佢學多啲中文。」

而陳先生今日花上2,000多元購買多啦A夢的精品，包括衣服、玩偶及爆谷桶等。陳小朋友更在訪問期間，即興高歌一曲，他們希望擁有多啦A夢的隨意門法寶，毋須坐飛機便立即返回美國的家中。

多啦A夢忠實粉絲的羅先生，10歲已開始觀看多啦A夢，今日專程前來展區外圍寫生。（歐陽德浩攝）

40多年粉絲專程到現場寫生 40分鐘完成作品

同樣是多啦A夢忠實粉絲的羅先生，10歲已開始觀看多啦A夢，至今已有40多年，已建立深厚的感情。由於興趣是繪畫，他在今早8時許已到展區外圍，隔著欄杆先睹為快，並找到絕佳的位置坐下作畫，花40分鐘便完成作品。在他的筆下，巨型多啦A夢被描繪成握著毛筆的形象。

羅先生又指，多啦A夢的百寶袋、隨意門、竹蜻蜓等法寶，令人感到夢幻，因此今日目睹巨型多啦A夢感到非常感動。