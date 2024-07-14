多啦A夢展覽｜34個雕塑列陣尖沙咀　入場必知4看點｜免費預約方法

多啦A夢展覽｜為紀念多啦A夢作者藤子F不二雄老師誕生90週年，特別舉辦「100% 多啦A夢&Friends」展覽，當中最大亮點之一，必定是展出合共包括約80個公仔，其中更有高達12米的多啦A夢巨型公仔，7月13日已正式與公眾見面！《香港01》好食玩飛記者早前獲邀率先參觀展覽，總結4個必知看點！



高達12米的大型多啦A夢充氣雕塑現身星光大道。（林樂昕攝）

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點擊預約《多啦A夢》展覽免費區入場（逢星期二中午12時接受登記）

展覽分為免費區及收費區兩種，其中免費區展出日期為7月13日至8月11日；收費區展出日期則由7月13日至8月18日。地點橫跨尖沙咀星光大道暨海濱和K11 Musea。《香港01》好食玩飛記者獲邀率先參觀展覽，總結以下4大看點！

多啦A夢展｜第1大看點：12米巨型多啦A夢，手執筆墨書卷氣濃

位於星光大道及尖沙咀海旁的免費展區，將展出全球最高12米的多啦A夢充氣雕塑。多啦A夢造型頗具書卷氣息，頭上戴著一頂畫家帽，手中抱著一支大鋼筆，表情生動可愛，仿佛隨時要在星光大道上大顯身手般。

巨型多啦A夢與一群正常體型的多啦A夢公仔，對比之下更加巨型壯觀，十分震撼。（林樂昕攝）

多啦A夢展｜第2大看點：維港旁的34個多啦 A 夢雕塑

星光大道免費展區有34個動漫多啦A夢雕塑，讓粉絲們盡情拍照留念。多啦A夢公仔表情鬼馬，造型非常得意，有眼冒星星、戴著竹蜻蜓、單眼伸脷的多啦A夢，也有正在閱讀、做運動、食緊銅鑼燒的多啦A夢，每一隻都各有特色、形象生動，非常適合打卡！

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多啦A夢展｜第3大看點：10位角色，大雄/靜香/胖虎等統統現身！

多啦A夢出現在香港，怎麼能少的了他的好朋友及家人？現場更有10 位角色的 1:1 雕塑，包括大雄、靜香、胖虎、大雄的家人們等等，在維多利亞港的映襯下顯得栩栩如生，他們都迫不及待想同大家打招呼！

值得留意，免費區現場不設輪候入場，市民需預先於網上登記。首星期（即7月13日至19日）的參觀名額已經爆滿，下周二（7月16日）市民將可透過Klook系統，預約7月20日至7月26日入場。

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其後逢星期二中午12時起，將開放預約未來一星期的名額。不想預約的市民，亦可以在星光大道看見多啦A夢，與其合照打卡，但不可以進入展覽範圍近距離與公仔合影。

多啦A夢展｜第4大看點：收費區沉浸式體驗超震撼

K11 Musea 六樓的收費展區佔地超過10,000平方呎，分為收費展區分室內的「100%多啦A夢動漫藝術展覽廳」及室外的「100%多啦A夢空中樂園」。合計展出36個多啦A夢立體雕塑，並提供沉浸式體驗空間和互動裝置，讓遊客更深入地感受多啦A夢的世界。

進入展覽廳前會播放有沉浸式的小短片，讓粉絲們有充分代入感。其後進入欣賞多幅官方授權原畫復刻作品、大長篇及精選電影場景及17組首次展示的雕塑。其中的大雄的書房、不同造型的多啦A夢令人印象深刻，展館更貼心設置打卡點供粉絲影相！

記者親身體驗室內展區，感受最大的地方，莫過於「大雄的互動漫畫閱讀房間」，四面白墻設計，有立體的書櫃、書檯，不同的故事情節短篇投影在上面，十分具有創意！中間更加有一隻多啦A夢躺在巨型的銅鑼燒上！場面非常震撼壯觀，仿佛穿越到動畫片內！可惜現場不可以拍照。

空中樂園展區有不同多啦A夢電影中出現的造型，多啦A夢與如機械人王國、鐵人兵團、大雄的太陽王傳說等，還有用法寶變身的不同公仔，非常花巧！

+ 1

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大會表示，於明日（7月13日）至8月11日免費展區開放期間，星光大道附近一帶將實施單向人流管制，只限已預約免費戶外展區之人士經K11 MUSEA進入該區，而早前已購買收費展區門票人士，亦可經K11 MUSEA上6樓收費區。

其他需要前往星光大道的公眾人士，須從星光大道近尖東一段（近麥兜雕塑）進入，並依從人員指示，前往星光大道或無需預約的另一免費展區（二）「100%星光大道」，與電影工作者立牌及多啦A夢等雕塑打卡，並沿文化中心方向離開。

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