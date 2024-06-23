流感｜5歲童感染乙型流感　併發敗血症及嚴重肺炎　情況危殆

衞生防護中心今日（23日）公布，正調查一宗兒童感染乙型流感嚴重個案，一名過往健康良好，惟沒有接種今季季節性流感疫苗的5歲男童，於上周一（17日）出現發燒、咳嗽帶痰、流鼻水和喉嚨痛等徵狀；他昨日（22日）經轉介後到伊利沙伯醫院接受治療，並轉往兒童深切治療部；其呼吸道樣本經化驗後，證實對乙型流感病毒呈陽性反應。臨床診斷則為乙型流感併發敗血症及嚴重肺炎，現時情況危殆。



衞生防護中心今日（23日）公布，一名5歲男童確診乙型流感併發敗血症及嚴重肺炎，現時正於伊利沙伯醫院兒童深切治療部留醫。（資料圖片）

轉往兒童深切治療部

衞生防護中心指，男童於自上周一（17日）出現發燒、咳嗽帶痰、流鼻水和喉嚨痛等徵狀後，於周五（21日）被帶到私家醫生求醫，後獲轉介到伊利沙伯醫院，並轉往兒童深切治療部。初步調查顯示，他在潛伏期內沒有外遊，三名家居接觸者現時則出現病徵，中心現正繼續調查。

衞生防護中心：接種流感疫苗有效預防

衞生防護中心指，對高危人士而言，流感可引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。接種流感疫苗是其中一種最有效預防季節性流感及其併發症的方法，亦可減低因流感而入院留醫和死亡的個案。

除個別有已知禁忌症人士外，所有年滿六個月或以上的人士都建議接種季節性流感疫苗。有較高風險患上流感及其併發症的人士，包括長者及兒童，應盡快接種流感疫苗。今季的流感疫苗將於今年7月開始陸續到期，而2024／25季度流感疫苗接種計劃預計將於9月展開。

中心呼籲，市民踴躍接種季節性流感疫苗，以應對流感季節；並提醒市民注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病：

．病人佩戴外科口罩可以預防傳播呼吸道病毒，因此出現病徵（即使症狀輕微）的人士佩戴外科口罩十分重要；

．高危人士（如本身有健康問題或免疫力低的人士）到訪公眾地方時應佩戴外科口罩，市民在乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時亦應佩戴外科口罩。正確佩戴口罩十分重要，包括在佩戴口罩前及脫下口罩後保持手部衞生；

．避免觸摸眼睛、口和鼻；

．雙手一旦染污，應使用梘液和清水以正確方法洗手；

．當雙手沒有明顯污垢時，用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手；

．打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩着口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，其後應徹底洗手；

．保持室內空氣流通；

．當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠迫的地方，並盡早向醫生求診；及

．保持均衡飲食、恆常做體能活動及充足休息，不要吸煙和避免過大的生活壓力。