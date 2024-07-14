天水圍悦品天秀酒店9.30結束營運　業主億京去年有意$8.4億出售

鄰近天水圍濕地的悦品天秀酒店近日宣布，將於9月30日結束營運。社交平台「全港店舖消息(開張/執笠)關注組」引起熱議，不少人思疑酒店因生意差而結業。



市場消息顯示，去年11月酒店業主億京發展，已有意以約8.38億元連同酒店牌照一併出售，當時代理曾提及，酒店入住率長期高逾90%。



有旅遊業界也表示，酒店所在位置發展不錯，鄰近的深圳灣口岸仍是旅客來港的其中一個主要口岸，而該酒店的價位也吸引、頗受旅客歡迎，每晚月租可低至500元，相信其客源並無問題，料結業應是集團有其他計劃。《香港01》正向億京發展及悦品天秀酒店作查詢。



位於天水圍的悦品天秀酒店於其網頁宣布將於9月30日結束營運。（網上截圖）

據悦品天秀酒店網頁顯示，酒店宣布將於9月30日結束營運，酒店結束營運消息，在社交平台Facebook專頁「全港店舖消息(開張/執笠)關注組」引起討論，有人關注本港酒店業疲弱，也有人留言指深圳有不少平價酒店可供選擇。

去年11月傳連同酒店牌出售 約336間房

天秀路8號項目包括商場「天一商城」及酒店兩部份，為億京發展於2016年落成的商業項目，其中酒店部份樓高21層，共提供約336個酒店房間。去年11月，市場已有消息傳出，業主已有意出售，其意向價約8.38億元，連現有酒店牌照一併出售。

當時中原代理曾表示，酒店入住率長期高逾90%，加上酒店內酒樓食肆滿客率高企，以當時月租逾50萬元估算，整個項目平均回報5厘不等。

位於天水圍的悦品天秀酒店於其網頁宣布將於9月30日結束營運。（資料圖片）

崔定邦：近深圳灣口岸 位置不錯 房租約500至1000元

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，酒店地理所在位置發展不錯，鄰近的深圳灣口岸仍是內地客來港的其中一個主要口岸，而該酒店的價位也吸引、頗受旅客歡迎，每晚月租由500元至千元不等，且暑假期間來香港的旅客多，相信酒店公布結業與其生意應無關，料結業或是有其他計劃。