旅發局即日起向過夜旅客贈50萬份優惠券　加強向內地海外宣傳遊港

旅發局今日（11日）起向所有訪港過夜旅客送出50萬份「夏日三重禮」，可享用交通觀光、餐飲及零售消費折扣優惠，吸引年輕及家庭旅客來港。局方亦加強向旅客宣傳來港旅遊，例如內地品牌小米公司合作宣傳，料觸及1億受眾，又邀請南韓「型男」及日本人氣旅遊KOL拍攝在港旅遊宣傳短片，並邀請了逾30名來自新加坡、印尼、泰國等地的旅遊媒體赴港遊覽。



另外，旅發局於官方網站特設「100%多啦A 夢&FRIENDS」活動專頁，提供多啦A夢相關展覽及精彩活動資訊，由即日起至8月8日期間，舉辦限定活動「100%多啦A 夢&FRIENDS」隨意門在香港，邀旅客市民遊走香港鬧市。



旅發局今日（11日）起向所有訪港過夜旅客送出50萬份「夏日三重禮」，可享用交通觀光、餐飲及零售消費折扣優惠。（旅發局提供）

贈交通、零售、餐飲優惠券 吸引年輕及家庭旅客來港

旅發局正展開全新夏日推廣活動「香港．樂在當夏」，今日（11日）起向所有訪港過夜旅客送出50萬份「夏日三重禮」，每份包含交通觀光、零售及餐飲三款優惠券各一張，每份價值最高可逾港幣500元。旅客可在參與活動的超過200間本地酒店辦理入住時，或到旅發局指定專櫃免費領取，每名訪港過夜旅客限取一份。局方表示，希望吸引更多年輕及家庭旅客來港。

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「香港．樂在當夏–夏日三重禮」詳情及領取方法。（旅發局提供）

「香港．樂在當夏–夏日三重禮」詳情及領取方法。（旅發局提供）

加強內地宣傳 與小米合作 料廣告觸及1億受眾

旅發局表示，與智慧手機品牌小米公司合作，在小米智能電視及手機專區等展示「香港．樂在當夏」宣傳廣告，預計可觸及全國超過1億受眾，並聯手啟動小米影像「2024小米徠卡影像大賽．香港季」人文主題特別攝影活動，透過手機攝影藝術，鼓勵廣大用戶記錄和分享他們眼中的香港故事。

旅發局與智慧手機品牌小米公司合作，在小米智能電視及手機專區等展示「香港．樂在當夏」宣傳廣告，預計可觸及全國超過1億受眾。（旅發局提供）

此外，局方亦重點於新增的10 個「個人遊」城市和8 個「5小時高鐵圈」城市加強宣傳，展現香港的文旅魅力，吸引更多首次訪港的旅客。同時在上海等較熱門的內地自由行市場的繁華街區的觀光車車身上，添置展示香港的夏日主題裝飾，擴大宣傳效果。局方稱：「期望把香港打造成為內地旅客歡度暑假的最佳亞洲旅遊目的地。」

旅發局製作了夏日宣傳短片展示香港戶外體驗，包括陽光海灘、島嶼探索、郊野徒步等，並邀3名「南韓年輕型男」為拍攝對象。（旅發局提供）

邀南韓年輕型男、日本KOL拍宣傳片 逾30名東南亞媒體赴港

旅發局以不同方式渠道向日本、南韓及東南亞國家加強宣傳來港旅遊。南韓方面，旅發局製作了夏日宣傳短片展示香港戶外體驗，包括陽光海灘、島嶼探索、郊野徒步等，並邀3名「南韓年輕型男」為拍攝對象。短片將上載至旅發局南韓Discover Hong Kong官方網站、社交媒體平台，亦在首爾部分地鐵站投放；局方又在南韓熱門景點聖水洞打造香港夏日風情壁畫，邀請旅客打卡互動。

日本方面，旅發局將會邀請兩名日本人氣旅遊KOL親身來港，拍攝旅遊影片，並將影片上載至社交媒體平台，吸引旅客訪港。他們會重點介紹「夏日三重禮」內容，亦會推介全球最大型多啦A夢展覽之一的「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展的不同活動，以及香港的美食。

旅發局又邀請了逾30名來自新加坡、印尼、泰國、馬來西亞和菲律賓的旅遊媒體赴港，遊覽荔枝窩、坪洲、梅窩及慈山寺等；亦同時透過邀請人氣KOL訪港﹑投放線上廣告等方式，推廣香港夏日的景點和活動。

特設多啦A夢活動專頁 即日起舉辦隨意門在香港限定活動

旅發局於官方網站特設「100%多啦A 夢&FRIENDS」活動專頁，提供多啦A夢相關展覽及精彩活動資訊，包括遍佈全港的10道「100%多啦A 夢&FRIENDS」隨意門擺放詳情及換領紀念品攻略；「100%多啦A 夢&FRIENDS」巡迴特展入場須知；以及暫定7月20日舉行的多啦A夢無人機匯演。

另外，局方與展覽主辦單位創意品牌AllRightsReserved (ARR)合作，由即日起至8月8日期間，舉辦限定活動「100%多啦A 夢&FRIENDS」隨意門在香港，10道逾2米高、1：1 原大尺寸的多啦A夢法寶「隨意門」遍佈香港島及九龍，每道隨意門都凸顯出不同香港景點標誌，邀旅客市民遊走香港鬧市和旅遊熱點，找尋粉紅門框蹤影打卡及換領限量紀念品。

打卡換領徽章或特別紀念品詳情。（旅發局提供）

多啦A 夢「隨意門」出沒地點包括：

-香港藝術館（前方藝術廣場）

-山頂凌霄閣

-觀塘海濱花園

-中環閣麟街（近荷李活道）

-中環碼頭

-中環遮打花園

-西九文化區（藝術公園秘密花園）

-廟街（榕樹頭）

-灣仔「水上運動及康樂主題區」

-元創方

旅發局稱，ARR計劃暫定於7月20日（星期六）在星光大道近尖東的海域上空舉辦第二場匯演，一千架無人機將化身為各式各樣的經典多啦A夢場景與造型，又提醒由於無人機會受風雨等影響，加上7月天氣多變，請市民旅客留意官方網站及社交平台最新公佈。