政府擬明年收酒店房租稅3%　酒店業憂旅客來港意欲減　認為是災難

政府將向立法會提交《酒店房租稅條例》決議案，明年元旦日起恢復徵收酒店房租稅，稅率為3%，預計每年可帶來11億元收入。美麗華集團首席營運總裁陳宗彝今日（5日）在電台節目指，現時酒店經營困境，預計實施房租稅後，更加無人租，估計酒店的純利率每年損失7%，「係災難嚟嘅」。他又指港元持續高企，物價和房租都處於高水平、令旅客來港意欲減低、認為現時不合適徵稅，「如果港元大幅貶值，我覺得係合適時間去徵收。」



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陳指理解政府恢復收稅 酒店業受惠於10億盛事基金

陳宗彝今日在《千禧年代》表示，理解政府的決定，認為政府恢復徵收稅的理據是盛事基金預留10億元推動旅遊業發展，酒店業亦是受惠行業，徵收房租稅可帶來11億收入，相信可彌補「11億追返個盛事基金。」

認為財政司從common sense諗收稅 未必理解酒店經營困難

他認為財政司司長「以common sense（常識）諗法」提議徵稅，而他則從實際經營角度看3%的房租稅，認為現時正值美元加息頂峰，是港元最強之時，與鄰近的日本、台灣、新加坡相比，「遊客覺得香港咩都貴」，未必會選擇來港旅遊，令香港酒店的議價能力都低。

政府指，酒店房租稅只佔過夜客在港消費不足1%。，但陳宗彝認為港元匯率高企，房租都相應較高，旅客或會直接不來港，而選擇其他地方旅行。（資料圖片/梁鵬威攝）

他舉例道，日元現時處於弱勢，吸引更多旅客到訪，而酒店的供應又有限，令日本酒店有議價能力，因此徵收酒店房租稅也不是大問題。他指出，香港的酒店房租已比之前升一倍，再加3%房租稅，會減少旅客來港意欲，轉去鄰近地方旅遊。

預計徵稅後酒店每年純利率會少7%：係災難嚟嘅

陳宗彝估計，為了不讓旅客覺得有房租稅會令房價會更貴，酒店會將房租價減3%，亦會自行承擔3%的酒店房租稅而非轉嫁到消費者身上，加上行政費用1%，酒店每年的純利率會少7%，「係災難嚟嘅。」

他續表示，酒店業與政府坐「同一條船」，但目前的環境，酒店減價都租不盡每年620萬的房次，加房租稅會令酒店更難營運，認為現時不適合收稅，「如果港元大幅貶值，我覺得係合適時間去徵收。」