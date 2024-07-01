內地客免稅額提高｜實施首日　受訪旅客稱不知：來港與免稅額無關

訪港內地旅客返回內地入境免稅額今日（1日）倍增至12,000元人民幣，以促進本港零售市道，推動本地經濟發展。但有受訪內地旅客都表示不知道此事，而對於調高免稅額能否帶動內地客來港消費，她們則各持不同意見；有旅客稱「想來的還是會來，與免稅額無關」。



來自杭州的金小姐認為免稅額提高定會吸引內地客來港消費，「額度提高對我們來說只有好處。」她補充，很多東西例如奢侈品、手袋及衣服等在內地的售價都偏貴，相反在香港則較便宜，再加上香港沒有關稅，因此相信會吸引內地客來港消費。金小姐表示，這次趁假期來港四天，主要購買藥品及皮帶等，並指日後來港時不論是日常用品還是奢侈品都會買。

來自杭州的金小姐認為免稅額提高定會提高內地客的消費，「額度提高對我們來說只有好處。」（黃梓霖攝）

來自東莞的葉小姐及陳小姐表示內地旅客不會因此特意來港消費。葉小姐說：「匯率換算下來價錢也差不多，有時在內地買更加便宜。」她更指大部份內地人來港的原因是因為有長假期，例如七一回歸或聖誕節等，並非為消費特意來港，而她則主要來港購買內地沒有的零食。

陳小姐亦補充她們乘搭高鐵來港車程需1個多小時，距離較遠，相反居住在距離較近的深圳人或許會因為免稅額調高而來港。

從廣州來港的姚小姐同樣認為不會吸引內地客來港消費，並指除非是大量購買，否則即使是奢侈品，兩地金額及價差差別不大，「內地各方面的資源都發展得很好。」她不會因為免稅額度增加而來港消費。

來自長沙的誼小姐稱來港的頻率不高，因此相對地亦不會因為免稅額提高而來港，「想來的還是會來，與免稅額無關。」其後也表示平時來香港的話衣服和手袋都會買，但這次主要來探望在港讀書的女兒所以只買了一些日常用品。

即日起，經6個口岸回內地的旅客免稅額由5,000元人民幣提高至12,000元人民幣，入境口岸免稅店的3,000元人民幣購物免稅額則不變。